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過年連假計畫出國、申換護照者注意 領務局提醒：務必於24日前領照

中央社／ 台北23日電
農曆春節連假將至，領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將於1月25日至2月2日暫停對外服務，領務局提醒，已提出申請（換）護照者務必於24日前領照，有出國旅遊計畫者，鼓勵完成「出國登錄」，以便駐外館處即時聯繫並提供協助。圖／聯合報系資料照片
農曆春節連假將至，領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將於1月25日至2月2日暫停對外服務，領務局提醒，已提出申請（換）護照者務必於24日前領照，有出國旅遊計畫者，鼓勵完成「出國登錄」，以便駐外館處即時聯繫並提供協助。圖／聯合報系資料照片

農曆春節連假將至，領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將於1月25日至2月2日暫停對外服務，領務局提醒，已提出申請（換）護照者務必於24日前領照，有出國旅遊計畫者，鼓勵完成「出國登錄」，以便駐外館處即時聯繫並提供協助。

農曆春節連續假期自1月25日至2月2日，領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，設在領務局桃園國際機場辦事處的「外交部緊急聯絡中心」仍全年無休，每天24小時均有專人輪值，聯繫處理旅外民眾急難救助事件。

領務局副局長陳尚友提醒，有出國旅遊計畫的民眾，請先檢視護照是否有6個月以上效期，並確認前往國家的簽證相關資訊，另旅途中應隨時提高警覺，注意人身及財物安全並妥善保管護照，以免因護照逾期或遺失需要重新申請而耽誤旅遊行程。

陳尚友呼籲，民眾出國應投保海外旅遊保險，建議應涵蓋意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務，降低旅外風險及可能衍生的巨額財務負擔。

陳尚友也說，為提供旅外急難救助服務多元管道，民眾可加入領務局的LINE官方帳號（帳號：＠boca.tw）或下載「旅外安全指南」APP，可隨時利用手機查詢「行前準備」、「旅遊警示」、「急難救助」、「即時翻譯」、「各國資訊及駐外館處」、「出國登錄」及「旅外保險」等各項實用資訊。

陳尚友強調，鼓勵民眾出國前在領務局官網或LINE帳號完成「出國登錄」，填寫旅行期間的聯絡資料，一旦當地發生緊急狀況的時候，例如天災、地震、示威、暴動等，外交部駐外館處可以即時與受困民眾聯繫並提供協助。

領務局桃園國際機場辦事處的「外交部緊急聯絡中心」設置2支專線電話，國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以及「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885，目前可適用歐、美、加、日、韓、星、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家或地區。該專線可以當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打，如果以國內行動電話門號撥打，須另自付國際漫遊電話費用。

由於大陸及港澳急難救助業務係由大陸委員會主管，民眾如果在大陸或港澳地區遭遇急難事件，可撥打02-2397-5589、（853）66872557（澳門）或（852）61439012（香港）等電話，以即時獲得協助。

出國旅遊 外交部 春節 護照

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