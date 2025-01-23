嘉義大埔強震 卓榮泰：春節預畫應變人力因應餘震

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，各地傳出災情，行政院長卓榮泰指出，近期各地依然有發生餘震的可能，請各部會預劃春節緊急應變人力，以因應後續是否有餘震造成的突發性狀況，也要求儘速處理相關救助補助事項的申請及發放作業，讓災民可以安心過年。

卓榮泰指出，地政發生時，他已在第一時間掌握及了解狀況，當天即前往台南進行視察，也要求各部會及地方政府全力進行救助。卓院長特別感謝地方政府及第一線執勤的軍、警、消、醫護人員與民間團體，將災害損失降到最低。

卓院長指出，地震過後，部分地區的公路、水電發生中斷的災情，有賴各單位積極搶修，目前已全部恢復穩定。卓院長提醒，近期各地依然有發生餘震的可能，請各部會預劃春節緊急應變人力，以因應後續是否有餘震造成的突發性狀況。

此外，卓榮泰指出，針對地震造成道路、橋梁、學校等公共設施損害的災情，請各部會主動徵詢地方重建的需求，並儘速提報行政院公共工程委員會專案審議，完成災後復建。

針對後續作業，卓榮泰指出，請內政部比照花蓮0403地震經驗，啟動災後搶救及補助作業，內政部國土署也成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，主動提供民眾相關諮詢及補助申請等服務；同時也請衛生福利部、金融監督管理委員會、勞動部等部會，主動協助民眾，秉持「從寬、從速、從簡」原則，處理救助補助事項的申請及發放作業，讓災民可以安心過年。

他另請交通部中央氣象署持續監測地震活動，積極精進各種觀測網與相關資訊設備，強化防災教育，並宣傳發展多元警報，針對新增提前預警的門檻定義部分，也請氣象署運用新科技的協助，詳細規劃予以執行，協助民眾在面臨地震時，可以正確有效的方式保護自身安全。

卓院長強調，春節將至，一定要讓屋舍受損的市民有妥適的安排，可以過一個溫暖不孤單的年，請臺南市府協力安排，讓市民好好過年。