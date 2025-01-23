別忘了對獎！2024年11、12月統一發票周六開獎 為金蛇年添好彩頭

蛇年即將到來，民眾準備放春節連假的同時，周六（25日）不要忘了核對發票，看看自己是否成為千萬大獎的幸運兒，為金蛇年帶來好彩頭。

去（113）年11-12月期統一發票獎25日中午1時電視直播開獎。除了有千萬元特別獎、200萬元的特獎、20萬元的頭獎，雲端發票專屬獎最高也有100萬元的最高獎項。

財政部賦稅署去年宣布，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，規劃去年9月至12月期每期統一發票雲端發票專屬獎500元獎將增加為245萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由206萬6030組增加至256萬6030組，民眾將享有更多中獎機會。

財稅官員提醒，113年11-12月期統一發票中獎領獎期間為114年2月6日至114年5月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。