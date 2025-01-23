合歡山路面結冰未全消融 翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山昨天晚間降雪，今天部分區域仍有積雪，考量夜間有局部路面結冰機率，交通部公路局表示，為維護用路安全，今晚至明天清晨預警封閉台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，配合水氣仍多，有局部路面結冰機率、路側殘冰不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；24日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局表示，高山天氣嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，依合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大、小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段；雪季路況難掌握，非必要勿入山。