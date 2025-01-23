星宇航空台中國際機場服務再升級 GALACTIC Lounge即將正式試營運

星宇航空（2646）23日宣布，台中國際機場全新自營貴賓室GALACTIC Lounge將於1月25日正式試營運，特別選在農曆年前提前啟用，期望為即將出遊的旅客帶來更舒適的候機體驗。此次攜手台中知名的頂粵吉品餐廳及台中日月千禧酒店，為台中出發旅客提供高品質的機場服務。

GALACTIC Lounge座落於台中國際機場出境層3樓，設計靈感來自航廈內的浪花、雲層及羽翼元素。延續此概念，貴賓室內部裝潢精心融入了候鳥遷徙的意向，將飛機比喻為「鐵鳥」，帶領旅客穿越雲層、跨越海洋，探索世界的無限可能。

當旅客抵達GALACTIC Lounge，迎面而來的是以企業LOGO及幾何線條襯托的造型外牆，營造出專屬的品牌風格。貴賓室內部以木紋材質為主體，搭配金屬材質通道，引導旅客進入溫暖舒適的空間；羅馬洞石牆面及深淺花紋的地毯點綴，展現跨越海域及陸地景色間的變化。GALACTIC Lounge共有21席座位，提供置物櫃置放手提行李、免費 Wi-Fi及充電插座，讓候機旅客在出發前享受美好的休憩時光。

餐飲部份，台中貴賓室為旅客提供單點美饌及自助餐佳餚。單點美饌與台中知名的頂粵吉品餐廳合作，將道地的潮粵風味帶入貴賓室。湯品為以細火慢燉、充滿膠質的竹笙北菇燉土雞湯；主餐包括手工製作、口感Q彈並以餛飩皮包裹鮮甜蝦仁的潮州鮮蝦餛飩湯麵及上等瑤柱與豬肉碎熬製的瑤柱肉碎粥；點心則提供魚子北菇蒸燒賣、潮式蒸粉粿以及以黑松露提升層次的松露上素餃，甜點部分有香糯不膩的紅豆桂花糕和層次分明的千層紅棗糕，為貴賓帶來豐富且精緻的味蕾饗宴。

自助餐佳餚由台中日月千禧酒店精心準備，巧妙融合中西風味，滿足貴賓的口味需求。熱菜部分特別推出適合素食者的猴頭菇羅漢齋、蠔香銀杏燴白菜及珍味杉熔西蘭花，響應蔬食概念。另有提供香氣濃郁的松露洋芋泥，為貴賓室旅客增添西式風味。麵包區及甜點則提供多樣化的選擇，為貴賓的用餐體驗畫下完美句點。飲品部分，咖啡選用與星宇航空合作的一街咖啡，常備飲料包括多款冷熱飲以及酒精與非酒精飲品（未成年請勿飲酒）。