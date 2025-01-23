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工藝中心70+1 「藝啟十方」雙檔期接力說故事

中央社／ 台北23日電

國立台灣工藝研究發展中心去年成立70年，今年以「70+1」概念延續活動，繼南投本館推出青年工藝家群展後，今天起在台北分館推出「藝啟十方」展，呈現永續、生活面向的工藝好物。

「藝啟十方－工藝地圖上的繁星」展覽開幕記者會今天舉行，工藝中心主任陳殿禮表示，「工藝70+1」概念是從傳統文化資產中汲取靈感，探索工藝在現代生活中的多元運用，盼透過展覽引領觀者欣賞工藝之美，理解工藝與生活密不可分，喚醒生活美學與環境永續的深刻共鳴。

展覽將以雙檔期形式展開，首檔以「工藝的永續生命」為主題，聚焦材質與土地的對話，展示工藝如何以天然材質與友善技法實現環境永續。第2檔以「工藝的幸福生活」為主軸，展現工藝如何從器物走向生活，提升日常幸福感。

陳殿禮表示，展覽策展設計以土地的溫度、文化的根基與人心的連結為核心，呈現工藝的深刻內涵，展覽選品則以自然為靈感，強調台灣多元的文化特質，從材質的選擇到創作的技法，建立工藝與土地的情感連結，喚醒觀者對生活環境的關注。

此外，展覽以「漫活SLOHAS」為精神主軸，強調健康（Health）、美學（Aesthetics）與永續（Sustainability）目標。工藝中心表示，期盼觀者重新審視生活節奏，展覽期間將舉辦8場工藝講座，透過工藝師創作及故事分享，引領觀眾思考工藝如何融入日常，進而推動新的幸福生活方式。

「藝啟十方－工藝地圖上的繁星」展即日起於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館展出。首檔「永續之藝」主題展展出至3月16日；第2檔「幸福之源」主題展自3月22日展出至5月11日。

地圖 永續

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