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不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

聯合報／ 記者陳雨鑫林琮恩／台北即時報導
台灣婦產科醫學會理事長陳思原，今天於自己的臉書發布七點聲明，強調無報載諸多不實等舉止，將對於台大的懲處提出抗議，並採行政救濟流程。圖／讀者提供
台灣婦產科醫學會理事長陳思原，今天於自己的臉書發布七點聲明，強調無報載諸多不實等舉止，將對於台大的懲處提出抗議，並採行政救濟流程。圖／讀者提供

台大醫院婦產科醫師性騷案，日前媒體報導，台大婦產科權威醫師「C教授」，遭6名住院醫師以及研究生指控性騷擾，後續請辭獲准。外傳C教授為不孕症權威、婦產科醫學會理事長陳思原，他今於臉書發布七點聲明，強調無報載諸多不實等舉止，將對台大懲處提出抗議，並採行政救濟流程；台大醫院指出，稍後會正式對外回應此事。

據媒體報導，被匿名為「C教授」的不孕症權威，台大涉及性騷擾，包含6名住院醫生、研究醫師，甚至連政壇大老媳婦、台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代都受害，不過礙於C教授婦產科權威的地位，被害人只能隱忍，甚至等專科醫師考試結束後才敢檢舉。當時各界傳言，這名C教授就是台大醫院婦產科主治醫師、台灣婦產科醫學會理事長陳思原，但陳思原始終未對外證實。

陳思原今於自己臉書發布聲明稿，總計有七點內容，第一本案並無申訴人、第二亦無報載諸多不實等舉止、第三並無透過高層向台大施壓、關說調查或處置、第四對於台大之懲處，提出抗議，將採行政救濟流程、第五因個人健康因素，須請病假兩個月，繁重的理事長工作職責，委請張維君副理事長代理、第六對造謠、無的放矢者保留法律追訴權、第七對於造成的紛擾，深切反省。

協助代理婦產科醫學會理事長一職的中國附醫婦產部婦癌科主任張維君表示，陳理事長今年1月11日起，因身體健康因素向學會請假，預計請假兩個月，請假期間由他代理理事長一職，而陳理事長的任期到今年9月，若陳理事長身體能夠康復，兩個月後仍由陳思原醫師擔任理事長。

張維君表示，不過婦產科醫學會為會員代表制，從5月到7月會開始選出會員代表，後續組成新一屆的理事會、監事會，約在8月會選常務理監事等，9月左右即會有新任理事長。

台大醫院 婦產科 醫師

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