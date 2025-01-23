春節兩岸13航點客運包機 民航局：尚無業者申請
交通部民航局去年底宣布，航空公司可於獲配航權額度內，申請114年1月15日至2月12日飛航13個航點的兩岸客運包機。不過，民航局表示，到今天還未收到有業者申請。
根據民航局先前發布的新聞稿，目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，業者可於起飛前10個工作日，檢附包機申請書及包機合約副本等，報請民航局核准後飛航。
不過，民航局到今天尚未收到任何一家有兩岸航權航空公司的申請。
至於15個兩岸定期客運航線，春節期間航空公司的訂位都未客滿。
華航說，春節兩岸航線平均訂位率8成，其中上海、武漢等熱門時段逾9成；長榮航空說，包括立榮航空的春節期間兩岸定期航班，來回訂位率平均為6成5；中國籍南方航空說，春節訂位尖峰時段大約7至8成。
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