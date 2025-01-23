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過年團聚小心呼吸道三「毒」齊發 嬰幼兒染RSV恐重症

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
RSV是僅次於流感與新冠病毒的常見嚴重呼吸道病毒，會對嬰幼兒的健康產生重大威脅。圖非新聞當事人。本報資料照片
RSV是僅次於流感與新冠病毒的常見嚴重呼吸道病毒，會對嬰幼兒的健康產生重大威脅。圖非新聞當事人。本報資料照片

過年團聚、走春，小心「三毒」上身，每年秋冬是呼吸道疾病流行期，長達9天的農曆春節假期將至，當心「舉家團聚、探親訪友」成群聚感染大熔爐。台大醫院小兒感染科教授黃立民提醒，流感、新冠病毒以及呼吸道融合病毒（RSV），尤其RSV傳染力強，全年流行，過往缺乏有效預防與治療手段，是嬰幼兒健康的重大威脅。

黃立民說，RSV能在物體表面存活長達2天，比流感更久，且成年人感染大多為較輕微的症狀，更容易在不經意間傳播，進一步增加傳染給家中嬰幼兒、年長族群的風險，因為嬰兒肺容積較小，RSV感染後更易在短時間內引發呼吸道阻塞，導致呼吸困難或其他嚴重症狀，若進一步發生細菌繼發感染，也恐對健康構成嚴重威脅。

黃立民強調，嬰幼兒感染RSV後可能引發支氣管炎、肺炎等重症，部分甚至需住院或使用呼吸器；過去雖有預防性單株抗體可供高風險族群公費接種，但許多健康足月嬰兒仍暴露於感染風險中，且過往在產後護理機構、托嬰中心等群聚場所中，引發集體感染的案例屢見不鮮，卻因缺乏有效的預防方法，讓家長與醫療單位長期面臨挑戰。

嬰幼兒時期感染RSV，使氣喘風險增加。黃立民表示，由於嬰幼兒的免疫系統尚未成熟，他們更容易因RSV感染而導致免疫失衡，進一步影響呼吸系統的結構和功能發展，不僅提高過敏性疾病風險，還可能對呼吸道健康造成持續性損害，因此及早採取有效的防護措施對於保護嬰幼兒健康尤為重要。

黃立民指出，由於尚未有針對新生兒的RSV疫苗，過往預防主要依賴單株抗體，直接將抗體打入體內，可直接提供穩定抗體量，安全性高，保護效果即時，讓免疫系統尚未發育完全的嬰幼兒獲得保護力。傳統短效單株抗體的保護時效約為一個月，需要每月注射一次；而長效型單株抗體可提供6個月、甚至一年的保護效果。

RSV 台大醫院 流感 黃立民

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