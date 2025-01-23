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台南114年出現首例M痘 30多歲男「全身長疹子」無國外旅遊史

中央社／ 台南23日電

台南市政府衛生局今天公布台南市出現今年首例M痘病例，病患是北區30多歲男子，因全身長疹子症狀、水泡、膿疱等，就醫後通報，無國外旅遊史。

衛生局今天指出，台南市去年共有6例M痘，今年首例平時在北區活動，已安排回診就醫及環境清潔消毒。

衛生局表示，目前國內雖未有感染M痘第1分支（Clade I）的「Ib病毒株」個案，但民眾出入高風險場域或國家，應避免與不特定人士親密接觸，保持良好個人衛生習慣。

衛生局人員說，預防M痘最有效方式是接種疫苗，完成2劑疫苗接種可達9成保護力；符合公費疫苗接種條件，包括近1年有風險性行為者、曾罹患性病；性接觸對象有前述任一情形者等。

此外，不符合公費接種資格、經醫師評估確有暴露風險者，包含無健保身分或居留證的外籍人士，或有計畫前往M痘疫情流行國家者等，也可到成大醫院自費接種M痘疫苗。

M痘主要透過密切接觸傳播，涵蓋皮膚或黏膜接觸，若出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立刻就醫及主動告知接觸史。

M痘 疫苗 衛生局

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