丸莊第4代莊偉中 「聽」得出味道、「嘗」得出配方 打造客戶專屬風味

百年老店丸莊醬油純釀美味傳承香醇，第四代莊偉中獨具天賦，不但「聽」得出味道、「嘗」得出配方，更善於為知名餐飲連鎖店客製化醬油，做出獨一無二專屬風味。

莊偉中說，不少知名餐飲最愛找他「談」味道。大約五年前，他發現自己味蕾比較敏銳，他謙虛地推論，可能與自己愛吃又開餐廳有關，因為常常要試菜、廚師朋友又多，更因經常在第一線親身詢問客戶味道如何？久之，嘗起味道可說越來越來精準，醬油配比抓得快又好。

丸莊副總莊偉中，味覺敏銳，尤其有一套客製專屬配方的好本領。 圖／丸莊醬油 提供

聽需求調味 口味層次抓得住

他打趣說，有回朋友想投資一家賣滷肉的飯店，朋友嘗了嘗口感後，沒有很喜歡，就拉自己去把關；熱心的莊偉中問對方廚師，用的是哪家醬油滷的？怎料當他話音一落馬上被反嗆，就用大家都知道的XX啊！莊偉中請廚師說說看，要滷出什麼樣的口味、鹹甜度？

等廚師一陣滔滔不絕後，莊偉中指出，只要在哪些工序換上哪一支丸莊醬油下去滷，按照他說的配比，「這樣應該就可以得到你要的味道」。結果，當老廚師按要領重新再滷過，味道完全符合需求。莊偉中依需求開配方，客製專屬滋味的能力，於是名聲不脛而走。

達人秀神操作 調味本領高強

對於客製化顧客要求的味道，莊偉中往往三兩下就能搞定，只要客戶說得清，他就能開口調出專屬風味。彷彿腦中有味覺資料庫，能說出一口好配方。

最神的是，有一次莊偉中在外面跑客戶，客戶臨時提出需求，只見他仔細聽取需求後，不慌不忙打電話回公司品管部門，在電話中就能直接開出精準配方，等客製化醬油一出來，客戶嘗後不但滿意且讚他是醬油達人神操作。

秘密武器 走到哪生意做到哪

莊偉中自信的說，自己的解決方案有長期的科研基礎，每每能抓住客戶的心；因為相當瞭解自家醬油配方，也深研所有競品風味。「如同神農氏嘗百草，他是嘗盡坊間不同醬油」，朋友忍不住見證說「現在做盲測也難不倒他」。

丸莊有了這項可移動秘密武器，走到哪生意做到哪，使得客製化生意蒸蒸日上，「像知名火鍋店和連鎖便當店就在產品標註上直接寫醬油用丸莊，因為我們是丸莊，品牌有水準、掛保證」，這些餐飲店很樂意與丸莊劃上等號，相得益彰，據說坊間只要以滷為主的餐飲業，很多都以丸莊醬油為指名首選。「百年老店，產品不是蓋的」。

身為丸莊第四代，莊偉中肩負傳承與創新使命，他說，自己不只要把一般業務做好，對產業裡裡外外也要了解，更要知道製程的每個步驟，甚至細節，「聽」懂客戶要的味道，才能創造出好業績。

琥珀色汁液、清透香醇，這是從古到今，家家戶戶不能缺少的醍醐味！丸莊醬油副總莊偉中傳承四代的手工釀造精神，為台灣百年醬門世家，釀出道地香醇台灣味！ 圖／丸莊醬油 提供

風味代代薪傳 新品研發不輟

如今，已是業內達人級的莊偉中，每年仍自我督促要推出新產品，而且口碑還要跑在最前面，每支都要做出同類風味新品中的翹楚。他信手拈來，像昆布香菇和風露、薄鹽醬油在通路上架，市佔率都有不錯的表現。

丸莊推出的醬油「不一定都是市場上第一支，但口碑與競爭力絕對要做到一流與強勁，更要讓消費者知道，你有在變化、有在進步」。

2025新的一年剛到，丸莊已開始研發並推出新品「壽喜燒」、「鰹魚和風露」，這次他鎖定年輕人叩關，尤其針對時下忙碌族群，只要買好肉片、洋葱、茼蒿、豆腐等食材，不需自行調味只要倒進「壽喜燒」，煮熟開動就可吃到如上館子般的好味道，輕鬆便利又有成就感，享受在家開伙的幸福時光。

丸莊「壽喜燒」專用醬汁，是料理好搭檔，全聯獨家上市。 圖／丸莊醬油 提供

丸莊連續四屆贊助「第一份台灣人觀點的美食評鑑500盤」，支持這一年來台灣的餐飲風景，台菜、燒鳥、法餐、日料、餐酒館等各類上榜餐廳，與丸莊醬油的好風味互相輝映。 圖／丸莊醬油 提供