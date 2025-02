長期負面情緒影響生活、工作…落實3件「基本規則」 遠離焦慮憂鬱

如果你長期有負面情緒、心理不健康問題,甚至已經影響到日常生活與工作,衛福部健保署副署長陳亮妤分享做好「照顧自己」的三件事,這三個步驟相對簡單、也不用花什麼錢,就能遠離焦慮、憂鬱,達到療癒與復原效果,來看看這三件事是什麼?

世界衛生組織(WHO)長期倡議「人們沒有心理健康,就沒有真正的健康」(There is no health without mental health)。

「心理問題會影響身體、身體也會影響心理,身心是會互相影響的。」健保署副署長陳亮妤說,根據美國約翰霍普金斯研究顯示,憂鬱症與心血管疾病有關。憂鬱症患者處在壓力緊繃狀態,睡眠狀況欠佳,罹患心血管疾病的比例也會比較高。

美國的心臟醫學會(American Heart Association)已經提醒心臟科醫師在評估心血管疾病的時候,也要留意病人有沒有憂鬱症,如果有憂鬱症,要轉介精神或心理專業治療,不然病人在長期的心理壓力下,心血管疾病治療的預後也會比較差。

其實,心理不健康的狀態也會影響到日常生活,例如課業或工作表現。同時是身心科醫師的陳亮妤指出,她過去的臨床經驗顯示,當一個人陷入憂鬱狀態時,常會陷入惡性循環、讓自己的狀態愈來愈糟,例如:可能因為心情不好、說話較衝動,影響到和家人或同事、朋友的關係;或是因為失眠問題而上班常常遲到,進而影響到自己的職涯發展。焦慮、憂鬱不僅影響身體狀態,也會影響個人的生活、工作,甚至擴及到整個家庭。

2023世界心理健康日就將「職場心理健康」列為重點。國外的調查顯示,心理不健康的職場,該企業的盈餘也會比較少,「經濟學人有一篇文章就直指,心理不健康職場的員工流動率高、企業的變動成本相對大,甚至也比較容易出現職場法律糾紛,所以打造心理健康的職場至關重要。」陳亮妤指出。

衛福部健保署副署長陳亮妤。聯合報系資料照/記者黃義書攝影

當生活步調逐漸穩定,就能翻轉負面的心情漩渦

疫情過後,全球都在討論惡化的「心理健康」議題,人們為了緩解心情,會去從事一些療癒或紓壓的行為,例如去旅遊、做瑜珈、聽音樂、看戲劇等等,這也是為何療癒、紓壓會形成一個龐大產業的原因。

但透過外在的方式,終究不是解決之道。陳亮妤建議從自身做起,先照顧好自己的基本生理需求,就能讓心理處在相對健康的狀態。

第一、吃飯要定時定量。有負面情緒困擾的人,常常會作息混亂,吃東西也失去規則性,不想吃的時候直接就不吃、肚子餓得時候卻吃過多、甚至有用食物來抒發情緒的情況。因此,定時定量讓血糖穩定,也是維持心情穩定的重要步驟。

第二、睡覺要固定時間,養成良好的睡眠習慣。睡眠是情緒最敏感的指標之一,各種的心理狀況常常第一時間就會影響到睡眠,除了就醫治療之外,有良好的睡眠習慣,包含固定的上床時間、睡前不用3C產品等,都是讓大腦修復、邁向情緒穩定的重要習慣。

第三、盡可能規律運動。規律運動不僅對身體有好處,運動時大腦會分泌腦內啡、可以產生愉悅感,也可以增加大腦血清素的濃度。眾所皆知,血清素是憂鬱症治療重要的神經傳導物質,長期的規律運動還可以進一步增加自信,讓人際互動更加穩定。

陳亮妤也從過去的演講互動中發現,很多人都期待有個心靈導師,給他一句「醍醐灌頂」的話,解決生活的挫折、人生就此順遂,但人生往往沒有簡單的解方。她建議有這些問題的人,與其外求,不如先檢視自己每天的生活,有沒有做到上述的三件事?有沒有好好照顧自己的基本需求?在逆境的時候,先想辦法做到最基本的規則吃飯、規律睡覺、固定運動。身心是會互相影響的,當生活步調逐漸穩定時,就會慢慢翻轉負面的心情漩渦,有助於身心健康。

個人身心健康,才能有幸福的家庭、安定的職場

她進一步補充過去的臨床經驗指出,很多人上班就是一直開會、接電話、解決主管交辦的事,甚至擠壓到吃飯、睡覺、運動的時間,一旦陷入憂鬱,就更抬不起勁來好好吃東西、好好運動。「建議大家試著去盤點自己為何連吃飯、睡覺、運動都很難做到,如果願意靜下心來思考,將最基本的需求優先照顧好,就會發現有些次要的項目應該要排除,自己人生的順序就會出來了。」

許多人在治療憂鬱症的過程中,都會問她:「我還能做什麼?」陳亮妤建議,做好吃飯、睡覺、運動這些最基本的事,再配合專業的治療,自己的狀態就會逐漸好轉。

有好的身心狀態,才有基底好好工作,才能有好的人際互動以及好的職涯發展。她發現:「生活中很多看似很急的事其實並不重要;很多重要的事也不是那麼急迫。」當很多不重要卻很急的事塞滿了整個生活,就會影響到基本的生理需求,心理當然容易出問題,身心健康才是最重要的事。

「對人來講,規律這件事很重要。但好好吃飯、好好睡覺、規律運動看似很簡單,能做到的人並不多。如果能做好生活中的減法,優先做好這三件事,就能在還未達到心理疾病的程度時,緩解壓力,邁向復原,」她分析。

陳亮妤總結地說,身心難以切割,而且會相互影響。當個人的身心健康時,才會有幸福的家庭、安定的職場與社會;當社會邁向安定時,民眾才能感受到更大的幸福!

(本文出自2025.01.22《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)