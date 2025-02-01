長期負面情緒影響生活、工作…落實3件「基本規則」 遠離焦慮憂鬱

如果你長期有負面情緒、心理不健康問題，甚至已經影響到日常生活與工作，衛福部健保署副署長陳亮妤分享做好「照顧自己」的三件事，這三個步驟相對簡單、也不用花什麼錢，就能遠離焦慮、憂鬱，達到療癒與復原效果，來看看這三件事是什麼？

世界衛生組織（WHO）長期倡議「人們沒有心理健康，就沒有真正的健康」(There is no health without mental health)。

「心理問題會影響身體、身體也會影響心理，身心是會互相影響的。」健保署副署長陳亮妤說，根據美國約翰霍普金斯研究顯示，憂鬱症與心血管疾病有關。憂鬱症患者處在壓力緊繃狀態，睡眠狀況欠佳，罹患心血管疾病的比例也會比較高。

美國的心臟醫學會（American Heart Association）已經提醒心臟科醫師在評估心血管疾病的時候，也要留意病人有沒有憂鬱症，如果有憂鬱症，要轉介精神或心理專業治療，不然病人在長期的心理壓力下，心血管疾病治療的預後也會比較差。

其實，心理不健康的狀態也會影響到日常生活，例如課業或工作表現。同時是身心科醫師的陳亮妤指出，她過去的臨床經驗顯示，當一個人陷入憂鬱狀態時，常會陷入惡性循環、讓自己的狀態愈來愈糟，例如：可能因為心情不好、說話較衝動，影響到和家人或同事、朋友的關係；或是因為失眠問題而上班常常遲到，進而影響到自己的職涯發展。焦慮、憂鬱不僅影響身體狀態，也會影響個人的生活、工作，甚至擴及到整個家庭。

2023世界心理健康日就將「職場心理健康」列為重點。國外的調查顯示，心理不健康的職場，該企業的盈餘也會比較少，「經濟學人有一篇文章就直指，心理不健康職場的員工流動率高、企業的變動成本相對大，甚至也比較容易出現職場法律糾紛，所以打造心理健康的職場至關重要。」陳亮妤指出。

衛福部健保署副署長陳亮妤。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

當生活步調逐漸穩定，就能翻轉負面的心情漩渦

疫情過後，全球都在討論惡化的「心理健康」議題，人們為了緩解心情，會去從事一些療癒或紓壓的行為，例如去旅遊、做瑜珈、聽音樂、看戲劇等等，這也是為何療癒、紓壓會形成一個龐大產業的原因。

但透過外在的方式，終究不是解決之道。陳亮妤建議從自身做起，先照顧好自己的基本生理需求，就能讓心理處在相對健康的狀態。

第一、吃飯要定時定量。有負面情緒困擾的人，常常會作息混亂，吃東西也失去規則性，不想吃的時候直接就不吃、肚子餓得時候卻吃過多、甚至有用食物來抒發情緒的情況。因此，定時定量讓血糖穩定，也是維持心情穩定的重要步驟。

第二、睡覺要固定時間，養成良好的睡眠習慣。睡眠是情緒最敏感的指標之一，各種的心理狀況常常第一時間就會影響到睡眠，除了就醫治療之外，有良好的睡眠習慣，包含固定的上床時間、睡前不用3C產品等，都是讓大腦修復、邁向情緒穩定的重要習慣。

第三、盡可能規律運動。規律運動不僅對身體有好處，運動時大腦會分泌腦內啡、可以產生愉悅感，也可以增加大腦血清素的濃度。眾所皆知，血清素是憂鬱症治療重要的神經傳導物質，長期的規律運動還可以進一步增加自信，讓人際互動更加穩定。

陳亮妤也從過去的演講互動中發現，很多人都期待有個心靈導師，給他一句「醍醐灌頂」的話，解決生活的挫折、人生就此順遂，但人生往往沒有簡單的解方。她建議有這些問題的人，與其外求，不如先檢視自己每天的生活，有沒有做到上述的三件事？有沒有好好照顧自己的基本需求？在逆境的時候，先想辦法做到最基本的規則吃飯、規律睡覺、固定運動。身心是會互相影響的，當生活步調逐漸穩定時，就會慢慢翻轉負面的心情漩渦，有助於身心健康。

個人身心健康，才能有幸福的家庭、安定的職場

她進一步補充過去的臨床經驗指出，很多人上班就是一直開會、接電話、解決主管交辦的事，甚至擠壓到吃飯、睡覺、運動的時間，一旦陷入憂鬱，就更抬不起勁來好好吃東西、好好運動。「建議大家試著去盤點自己為何連吃飯、睡覺、運動都很難做到，如果願意靜下心來思考，將最基本的需求優先照顧好，就會發現有些次要的項目應該要排除，自己人生的順序就會出來了。」

許多人在治療憂鬱症的過程中，都會問她：「我還能做什麼？」陳亮妤建議，做好吃飯、睡覺、運動這些最基本的事，再配合專業的治療，自己的狀態就會逐漸好轉。

有好的身心狀態，才有基底好好工作，才能有好的人際互動以及好的職涯發展。她發現：「生活中很多看似很急的事其實並不重要；很多重要的事也不是那麼急迫。」當很多不重要卻很急的事塞滿了整個生活，就會影響到基本的生理需求，心理當然容易出問題，身心健康才是最重要的事。

「對人來講，規律這件事很重要。但好好吃飯、好好睡覺、規律運動看似很簡單，能做到的人並不多。如果能做好生活中的減法，優先做好這三件事，就能在還未達到心理疾病的程度時，緩解壓力，邁向復原，」她分析。

陳亮妤總結地說，身心難以切割，而且會相互影響。當個人的身心健康時，才會有幸福的家庭、安定的職場與社會；當社會邁向安定時，民眾才能感受到更大的幸福！

（本文出自2025.01.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）