「3個月瘦20公斤」屏東醫院引進內視鏡袖狀胃縫合術 縮短恢復期

屏東醫院引進無痕胃內袖狀縫合，以拉提胃壁縫合方式減少胃容積，安全性高且恢復期短，提供體重過重民眾不同選擇改善健康。首名案例術後3個月即瘦20公斤。

屏東醫院今天發布新聞稿表示，首案45歲唐姓男子因工作繁忙應酬多、運動少，不僅體重攀升到近110公斤，BMI超過38，高血壓、高血脂也開始找上他，原本也不以為意，直到讀國小的女兒告訴他，「爸爸的肚子好大，不是以前的帥爸爸了」，才驚覺自己不能再繼續這樣。

屏東醫院指出，日前唐男到屏東醫院肝膽胰腸胃內科求診，經與醫師討論並評估後，決定接受內視鏡手術「無痕胃拉提」（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG），手術結束當天便可下床行走，隔天就辦理出院並恢復平常生活工作。唐男在術後3個月已瘦20公斤，不止高血壓控制更好也減藥，女兒對他術後狀況也相當滿意。

屏東醫院肝膽胰腸胃內科主任醫師陳震勳表示，內視鏡袖狀胃縫合術（Endoscopic Sleeve Gastroplasty，ESG），以胃鏡介入方式，透過胃鏡設備將縫合器材帶入胃內，執行胃壁胃組織拉提，並將胃組織透過線材做縫合，以縮小胃容積。以此方式縫合可減少約70至80%胃容積，這種治療方式也已列入歐美國家對肥胖治療指引。

陳震勳說，此法不會有體表手術傷口，且不切除胃的組織，安全性高、恢復期短，較無傷口癒合恢復與未來營養素吸收不足問題，患者通常可於術後隔天出院。不過雖然安全性更高、副作用更少，長期來說患者還是需要改變心態，調整生活飲食，養成運動習慣，才能讓減重效果長長久久避免復胖。

陳震勳指出，台灣2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，18歲以上成人過重（BMI介於24-27）及肥胖（BMI>27）盛行率攀升至超過一半成人人口；肥胖不僅是外觀問題更是慢性疾病危險因子，也是許多感染症如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症危險因子。

陳震勳補充，民眾以往對於減重、改善肥胖的概念是少吃多運動，但常因意志力不夠而失敗。另一方面，對合併慢性病或是體重太重，而關節負荷不了的病患來說，運動也是種困難，此時比較適合手術以及藥物介入治療。

若施以手術治療，陳震勳說，主要會以外科袖狀胃切除術切除部分胃，或是胃繞道手術減少患者食量，並改變營養吸收。因此常會有患者擔憂並考量未來營養素吸收不足問題，須長期補充營養素並抽血監控狀態，且外科手術在身上會有傷口、手術可能造成腸沾黏、手術恢復等問題。

屏東醫院院長王森稔表示，肥胖與多種慢性疾病密切相關，包括糖尿病、高血壓、心血管疾病、脂肪肝以及關節退化，甚至可能增加某些癌症風險。這些健康問題已成為社會上不可忽視挑戰。