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冬季天冷易流鼻血 醫提醒戴口罩、塗凡士林防範

中央社／ 台北23日電
冬季若感冒過敏，發炎充血的鼻黏膜被用力擤鼻涕，容易導致流鼻血。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
冬季若感冒過敏，發炎充血的鼻黏膜被用力擤鼻涕，容易導致流鼻血。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

冬季若感冒過敏，發炎充血的鼻黏膜被用力擤鼻涕，容易導致流鼻血。耳鼻喉科醫師提醒，過敏者可戴口罩或在鼻孔周圍塗凡士林，室內相對濕度維持40%以上，以免鼻血報到。

秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發季節，振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁今天透過新聞稿說明，這讓鼻黏膜上大量的微細血管更容易發炎、充血，若又感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損，導致流鼻血。

此外，薛智仁也指出，氣溫較低時，人體血管快速收縮，導致血壓上升，血管較容易破裂，也可能發生流鼻血。使用暖氣也會影響，因空氣變乾燥，則會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落，就更容易會流鼻血。

流鼻血要怎麼處理，薛智仁提醒，務必保持鎮靜，避免慌張造成血壓升高，反而會出血更嚴重。如果出血點是在鼻腔前部，最有效的方法是把頭微微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊，直接壓迫至少5分鐘，用嘴巴呼吸。也可在鼻根處冰敷，幫助止血。

很多人流鼻血會直覺把頭往後仰，薛智仁指出，應避免這樣做。因為往後仰時，鼻血雖然較不會從鼻孔流出來，但會往後流到咽喉處，有可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成噁心、嘔吐。

防止流鼻血，薛智仁說，若有鼻過敏，除藥物治療，亦可配戴口罩，保持鼻腔濕潤度，降低冷空氣刺激；也可在鼻孔周圍塗抹凡士林或使用食鹽水噴霧來加強鼻腔保濕。在室內使用暖氣時，宜注意濕氣變化，建議將濕度保持在相對濕度40%以上。

血壓較高的患者，薛智仁提醒，則應避免暴怒、飲酒、過勞，或者吃過於辛辣、重鹹的食物，因為這些都可能讓血壓上升，可能引發流鼻血。

多數流鼻血，會在適當的壓迫處理後自然停止，但薛智仁提醒，若是快速、大量的出血，有可能造成低血壓而休克。此外，情緒過度緊張有時會導致暈厥，若是長期反覆的出血，也有可能造成貧血、四肢無力。若有不明原因的反覆流鼻血，或是血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應就醫治療。

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