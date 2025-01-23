新竹50歲婦人突然腹痛如絞 驚見12公分卵巢腫瘤

新竹一名50歲女病患某日晚上休息時突然腹痛如絞，伴有噁心嘔吐，求助急診，經電腦斷層，驚見腹內有約12公分大的卵巢腫瘤，已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形。經求診中國醫藥學新竹附設醫院，執行達文西手術，時間約4小時，以微創方式完成，患者腹部僅兩個兩公分小傷口，術後住院一天即返家，已快速復原至正常生活。

婦產科醫師吳秉忠說，女病患平常無不良嗜好，生活作息正常，無特殊疾病病史，除了剖腹產三次後無任何手術紀錄，卻突然發病。經過審慎評估，衡量患者年紀家族史，判定雖然無法完全排除惡性腫瘤可能，但仍能以達文西微創手術完整切除病灶。手術歷經4小時，術中發現巨型卵巢腫瘤併有扭轉，單邊卵巢已有部分缺氧壞死情形。所幸術中快速冷凍切片及術後病理診斷，皆證實為良性卵巢黏液腫瘤。

吳秉忠表示，卵巢腫瘤是婦科腫瘤裡症狀最不明顯的一種，常常患者完全無症狀或僅有腹部輕微不適，吃遍腸胃科用藥卻效果不彰，等待進一步檢查發現時，腫瘤已擴散至整個腹部。

卵巢腫瘤的治療中，手術是不可或缺的一環，但手術方式需經由醫師審慎評估並與患者詳細討論，情況允許下可經由達文西微創手術方式做腫瘤完整切除。

達文西手術具有傷口極小、失血量少、患者快速復原的優點，是近年婦產科微創手術趨勢。目前健保已經通過部分達文西婦科手術給付，期望能造福更多患者。