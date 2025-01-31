白癡公主曬年菜「撐不住了」！靠「1絕招」輕鬆達成過年大啖美食、 「順暢」開運

過年你家年菜吃什麼？人氣網紅「白癡公主」近期在新作品八點檔短影音中大曬婆婆「素嬌」準備的澎湃年菜，沒想到卻讓失散多年的女兒「淑惠」狂皺眉，覺得媽媽煮太多、剩下的年菜要連續吃好幾天，糾結複雜的家庭關係更讓她大呼「撐不住了」！幸好兒子「啟明」立刻出動救援部隊，才終於化解危機！農曆春節飽餐之餘，家家戶戶也要記得準備好「救援部隊」，天天補充益生菌，幫助消化和代謝順暢，讓你開工就找回青春好體質，順暢一整年！

人氣網紅「白癡公主」曬年菜，推薦春節飽餐必備益生菌，順暢一整年。 圖／善存 提供

許多人過年都會吃太好、追劇打牌久坐又熬夜，難免會覺得囤積不順，放假期間外出遊玩、去到人多的地方，更需要做足準備，善存3效順暢益生菌可以一次達到「助消化、好順暢、提升保護力」三重效果，幫助大家在過年期間達成「飲食自由」，排便順暢、大大乾淨。

過年餐餐都吃得很豐盛，善存3效順暢益生菌可達到「助消化、好順暢、提升保護力」三重效果。 圖／善存 提供

選對益生菌，效果看得見！

市面上益生菌品牌眾多，要選擇大品牌的才有保障！善存擁有超過70年科學營養研究專業，奠定品牌在國際上的領導地位，善存3效順暢益生菌透過專利認證的益生菌，確保菌株的效果與安全性，例如：專利代謝菌株1，可幫助代謝順暢、調整體質、改善囤積；專利青春益生菌株2，幫助維持消化道機能，消化機能好，人自然年輕4。此外，善存3效順暢益生菌嚴選台灣人體原生菌株3，補充年齡增長需要的好菌，促進新陳代謝，實現消化順暢。

除了雙專利益生菌，善存3效順暢益生菌添加3大益生質，提供益生菌所需營養，持續培養更多好菌。經人體實驗，天天吃善存益生菌，1週可養出6倍好菌5，改變腸道細菌叢生態、維持消化道機能，進而調整體質、提升保護力。同時還添加鳳梨酵素，幫助分解蛋白質，能提高營養吸收效率，讓消化代謝更輕鬆。

善存3效順暢益生菌有雙專利益生菌、三大益生質、鳳梨酵素等，實現消化順暢。 圖／善存 提供

超過290位專業醫護人員肯定，「身體真的有感！」

天天吃善存3效順暢益生菌，一次補充100億好菌6，「消化、代謝、青春」一次擁有！善存3效順暢益生菌擁有5國專利、20篇學術期刊佐證，不只品質受到專業把關，於2023年台灣家庭醫學醫學會中，超過290位醫護人員都對善存品牌表示信賴。

小小一包方便攜帶，精緻飲食或出遊時，餐後隨時都可以為家人補充好菌，減少囤積負擔。 圖／善存 提供

善存3效順暢益生菌酸甜水果口味、粉末顆粒細緻，好吞食、好好吃，全家人都可以吃！過年餐餐較為精緻，餐後可以為家人補充好菌，幫助消化、減少囤積負擔；全家出遊時，帶上善存益生菌，小小一包方便隨身攜帶，在外地更需要維持腸道健康，把保護力帶著走！開工後也要天天補充好菌，在忙碌生活中照顧自己的身體，迎向更順暢、青春、健康的一年！現在到「白癡公主」FB粉絲專頁留言曬出自家年菜，就有機會抽中善存3效順暢益生菌，把健康順利帶回家！過年到指定會員賣場採買年貨, 別忘了多帶一盒善存益生菌吧 ! 90入賣場價$1299/線上價$1329

1 係指Lactobacillus paracasei

2 係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、LactoLactobacillus plantarum

3 Lactobacillus paracasei與Bifidobacterium 分離自台灣人體

4維持消化道機能，青春美麗

5人體實驗結果，受試者每天食用2包，連續7天後糞便中雙歧桿菌的菌數為食用前之6倍

6 係指成人每日吃2包3效順暢益生菌粉末顆粒之建議食用量