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康芮颱風影響華航、星宇3航班重落地 另有9航班超時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
去年10月康芮颱風來襲，導致許多航班重飛、轉降。本報資料照
去年10月康芮颱風來襲，導致許多航班重飛、轉降。本報資料照

去年10月康芮颱風來襲，導致許多航班重飛、轉降。交通部民航局針對期間航機派遣情況進行調查，共有3航班重落地、9航班機組員超時。據了解，重落地包含華航1架次、星宇2架次，組員超時有7航班為不可抗力、2航班為華航。民航局表示，除要求業者限期改善，並研議裁罰，也將持續要求業者落實保守簽派政策。

去年10月康芮颱風侵襲期間，許多航班因天候因素需重飛或轉降，引發各界關注。民航局隨即著手調查，針對10月30日晚間至31日颱風滯留期間503架次航班，逐一檢視天氣資料風速、風向以及側風速度條件，及依各機型操作限制、機載油量、機組員飛時限度等相關資訊，共有3航班重落地、9航班機組員超時，航班起降均尚符合各機型操作範圍。

民航局說，重落地分別發生於松山機場的華航1航班、桃園及高雄機場星宇各1航班，經查可能因颱風微爆氣流造成之瞬間風切，導致機組員操作難度，初判尚符合該機型操作限制，重落地航機經檢查並未有損傷情形，已要求業者持續加強機組員側風、風切及陣風操作訓練。

至於9件組員超時航班部分，民航局表示，有7班因轉降至備降站機場或降落桃園後，因等待地勤等因素或風速過大無法開啟艙門造成超時，屬不可抗力；另有1航班轉降備降機場後，組員執勤時間已接近限度，公司未依規定更換即再飛航致飛航執勤期間超過14小時，另1航班則為業者主動提報部分組員飛航執勤期間超過14小時。

對於組員飛航執勤期間超過14小時航班，民航局除將依民用航空法處以警告，後續將依程序評議後裁處。

民航局指出，對颱風期間未能落實保守簽派的相關業者，已於11月15日依民用航空法第57條之規定，發函要求於限期內完成改善，業者均已提報改善措施，刻正檢視中。

此外，民航局同步於去年11月13日邀集國籍航空公司共同檢討，要求公司精進防颱風險及簽派決策、動態評估安排轉降或延後起飛、主動提供在空機天氣及機場資訊、增訂備降站、留意颱風後簽派作業、落實飛航組員訓練及航機檢查，並依會議決議落實保守簽派作業。

民航局表示，後續仍會持續要求國籍航空公司優化不良天候飛航與簽派措施，加強相關飛航操作訓練及安全管理，遵守不良天候作業規範並落實保守簽派政策，以維護飛航安全。

康芮颱風 民航局 航班

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