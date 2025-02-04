年後開工快速回歸！醫師推薦超神高纖豆漿搭餐術

過年吃得太多太好，年後想要快速回歸放假前的有型狀態、找回健康生活節奏，就要把握開工第一週黃金期！知名家醫科醫師蕭捷健分享自行設計的「7天纖飲菜單」，搭配統一陽光高纖豆漿，讓上班族不用挨餓，即便過年時期放縱吃，開工一週就能輕鬆回歸有型，而且這些食物在超商就能買到，真是太方便了！

「7天纖飲菜單」，搭配統一陽光高纖豆漿，讓上班族即便過年放縱吃，開工一週就能回歸有型。 攝影／盧畊廷

「7天纖飲菜單」，搭配統一陽光高纖豆漿，讓上班族即便過年放縱吃，開工一週就能回歸有型。 攝影／盧畊廷

7天纖飲菜單：不用挨餓也能順利達標！

蕭捷健醫師在社群中分享，想要減少身體負擔，回歸年前狀態，關鍵在於「在日常飲食中加入足夠的蛋白質和膳食纖維」，統一陽光高纖豆漿一瓶就有13.6克蛋白質和8克膳食纖維，讓你不用挨餓就能順利達成目標！蕭醫師觀察自己喝了高纖豆漿後的變化，認為「它的膳食纖維提供飽足感，在上午就不會特別想吃零食。加上裡面的大豆蛋白質，幫忙維持體力。」

更棒的是，統一陽光高纖豆漿在超商就買得到，因此蕭醫師把它當作「7天纖飲菜單」的主角，搭配不同的飲食，每一餐都可以攝取到足夠的蛋白質和膳食纖維，加上優質澱粉，幫助民眾更順利地踏上有型回歸之路。以下提供三款菜單，民眾可以根據自己過年時的放縱程度，選擇適合的調整飲食方式：

【Level 1微放縱】：早餐一瓶高纖豆漿，幫助啟動代謝，搭配奇異果、茶葉蛋、地瓜等，攝取膳食纖維多元營養又飽足。

7天纖飲菜單中的微放縱菜單，建議早餐一瓶低糖高纖豆漿，搭配地瓜等，攝取多元營養。 攝影／盧畊廷

圖／蕭捷健醫師FB

【Level 2小放縱】：早、晚各喝一瓶低糖高纖豆漿，雙倍補充蛋白質。以高纖豆漿為主，搭配蔬菜、雞肉、湯品，透過高蛋白低碳水飲食法，延長飽腹時間，加速有型回歸。

7天纖飲菜單中的小放縱菜單，建議早晚餐一瓶低糖高纖豆漿，搭配雞肉等高蛋白飲食，延長飽腹感。 攝影／盧畊廷

圖／蕭捷健醫師FB

【Level 3太放縱】：早、午各一瓶高纖豆漿，晚餐可以選擇無加糖豆奶，搭配低碳水飲食，加上適度運動，多喝水，堅持一週，就能努力「回到從前」。

7天纖飲菜單中的太放縱菜單，建議早午餐一瓶高纖豆漿，晚餐選擇無加糖豆奶，搭配烤雞便當、沙拉等，回歸有型更快速。 攝影／盧畊廷

圖／蕭捷健醫師FB

掌握3撇步，效果更加乘！

蕭醫師透露，想要快速回歸理想狀態，除了按照醫師推薦的「7天纖飲菜單」，再加上3個小撇步，效果會更好：

1.餐前空腹時，先喝統一陽光高纖豆漿，膳食纖維能帶來較持久的飽足感。

2.吃澱粉要搭配運動，更能優化狀態。

3.晚餐早點吃，餐與餐之間盡量不要吃東西。

年後開工，別讓狀態和心情一樣好沉重！只要認真執行醫師推薦的「7天纖飲菜單」，一週下來就能快速恢復年前有型狀態！