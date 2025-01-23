去年老虐逾2萬件⋯年節家暴恐增 衛福部籲民眾守望相助

農曆春節將至，家庭成員相聚團圓，卻因長時間相處，容易發生家暴事件。邁入超高齡社會，老人保護案件漸增，去年全台共接獲2萬餘件，衛福部保護司指出，除113專線春節持續運作外，各縣市社會局處已安排保護性社工輪值待命，隨時出勤至案家處理家暴事件，呼籲民眾守望相助協助通報疑似家暴事件。

根據衛福部統計，去年老人保護案件中，最大宗為子女對父母或孫子女對祖父母暴力案件，占比55%，其次為夫妻或伴侶間暴力，占26%。衛福部保護司長張秀鴛表示，年節期間家庭成員相聚，分攤主要照顧者的照顧負荷，照顧問題引起的家暴及老人虐待可望見少，但佳節購物需求增加，民眾也可能涉入賭博等，若向老人要錢而不得，有可能發生言語或肢體暴力。

考量老人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，衛福部鼓勵大眾多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，協助老人在社區中安全生活。113保護專線除提供6國語言電話服務外，民眾也能透過簡訊及網路對談獲得服務。

除老人保護案件外，張秀鴛表示，家人相處時間長，兒少保護案件、親密關係暴力等，也可能因年節假期增加，兒少寒假期間生活不規律，過度上網等問題，在開學一、二周內「收心時間」逐漸浮現，依往例經常發生管教導致的兒虐，親密伴侶則因放假在家，面對與親戚的人際往來、互相比較等壓力，容易發生肢體暴力，各項家暴事件都必須多加留意。

113保護專線全年無休，若接獲緊急且危及性命的家暴事件，會通報110勤務指揮中心，由社區巡邏員警立刻至案家協助，若情況不致危及性命，但需要政府資源協助者，113接線人員會協請個案所在地輪值待命的社工出勤協助，盼減少不幸事件發生。年節期間待命社工，依法均提供相關加給。

張秀鴛呼籲，民眾若與家人間發生暴力衝突，或發現身旁的親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可撥打113進行求助或諮詢。若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大，即時挽救生命，「家暴問題需借助社區民眾力量守望相助，才能讓我們的社會更安心。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線