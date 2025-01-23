辦年貨注意！ 國產鴨蛋驗出抗菌劑超標 食用恐噁心嘔吐

鴨蛋是常見的食材之一，衛福部食藥署今天公布，最今禽畜水產品藥物殘留結果，其中嘉義市有業者販售的國產鴨蛋，被檢出0.82ppm的磺胺劑，以及0.03ppm的三甲氧苄氨嘧啶，由於業者無法釐清上游畜牧業者，遭罰3萬元，12公斤品項尚未售出，已全數下架。

食藥署今公布「113年11至12月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，抽驗地點包括進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準，392件禽產品中，1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.7%；禽畜產品之農藥殘留總計檢驗123件，均符合規定。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說，供應業者「南田部落」，地點在嘉義市東區南田路61巷20號斜對角南田市場鐵皮屋內，本次違規原因為，檢出2款抗菌劑，包含0.82ppm的磺胺劑、依規定不得超過0.1ppm，以及0.03ppm的三甲氧苄氨嘧啶、依規定不得超出0.02ppm，衛生局在業者進貨當天前往稽查，由於抽驗不合格，當天進貨的12公斤鴨蛋並未售出，因業者無法釐清上游畜牧場，依食安法開罰3萬元。

陳姿伶指出，磺胺一甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶及磺胺甲基噁唑，為磺胺類藥物抗菌劑，常見副作用有惡心、嘔吐、頭痛、頭暈、過敏反應等；三甲氧芐氨嘧啶通常與磺胺劑合用，以增強磺胺劑的抗菌作用，常見副作用包含噁心、嘔吐和過敏等，屬於准用項目，但本次檢出的數值超出標準。

食藥署呼籲，食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件，如發票、收據或憑證至少5年，以利追溯來源；另建議消費者，應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。