去年逾19萬人次參加道安講習 公路局3月起委託民間辦理

根據交通部公路局統計，去年共有19.6萬人次參加道安講習，其中包括未停讓行人、酒駕、無照駕駛等違規態樣。公路局表示，為提供民眾更便利的講習上課時間及地點，將委託民營駕訓班、公私立學校、法人或團體辦理，3月1日（違規日）起違規需接受講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習。

公路局指出，道安講習是對行為人不當交通認知及偏差行為矯正，經統計去年已有19萬6,000人接受道路交通安全講習，目前有辦理意願受託講習單位共計46家，包含駕訓班、學校、訓練機構，預計未來初期約可辦理7成講習人數，公路局已規劃「道路交通安全講習系統網站」(https://slp.mvdis.gov.tw/user/)，3月1日起開放查詢及預約。

公路局表示，針對有意願辦理道安講習的民營駕訓班、公私立學校、法人或團體，就講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目嚴格審查，並要求講師須定期回訓，也設有課後課程評量、講師授課及教室相關設備滿意度問卷調查。

公路局指出，道安講習是希望透過交通安全教育，即時導正違規行為，避免違規或事故再次發生，透過講習委外辦理，民眾可以更便利選擇上課時間及地點。而講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理自費講習每小時收取200元。

公路局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。