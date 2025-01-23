桃園機場展開春節疏運 估每日平均運量逾14.5萬人

桃園機場自1月24日至2月3日展開春節疏運，根據統計整體春節期間每日平均運量超過14.5萬人，出境尖峰日為1月25及26日，入境尖峰日為連假最後2天2月1日及2月2日，為強化對入境旅客的服務，桃園機場也將在第二航廈7號、8號行李轉盤，試辦行李推車放置定點作業，方便旅客即取即用。

桃園機場指出，為了讓國人及國際旅客感受到台灣的年節氣氛，邀請書法家朱振南老師，為春節佈置大型作品揮毫「平安」「春」「福」等大字，除了拍照之外更增進互動性，屆時在第一、第二航廈出發大廳裝置藝術都可書寫到「平安祝福小卡」，除了許願留言之外，機場在元宵節後也會將收集到的平安小卡寄出，期許每位旅客都能感受來自桃園機場傳遞的新春祝福。

國小至高中開始21日起放寒假，桃園機場出入境人數21日13.29萬人次、22日13.37萬人次、23日為14.4萬人次逐日攀升，桃園機場配合行政院長卓榮泰指示，做好機場服務工作，在20日所有114名航空警察局增補人力到位，且於上午5時早開滿開的全力備戰下，出境安檢作業順暢。

交通運輸部分協調機場捷運開航以來，台北車站A1站首次提早開站並於5:00與5:30加班車，歡迎台北地區旅客多加運用，對於清晨時段疏運助益甚多；自行駕車的旅客可多利用桃園機場貨1~貨4停車場，總計1,038格車位，臨停小車每半小時10元，隔夜停車費率1天僅250元，且可免費接駁至第一、第二航廈。

機場公司統計整體春節期間每日平均運量超過14.5萬人，出境尖峰日為1月25及26日，機場尖峰報到時間為5至7時、21時，入境尖峰日為連假最後2天2月1日及2月2日，班機抵達尖峰時段為6時、15時及21時，屆時為強化對入境旅客的服務，桃園機場也將在第二航廈7號、8號行李轉盤，試辦行李推車放置定點作業，方便旅客即取即用。

機場公司提醒：

1.搭乘國籍航班班機起飛前48小時可至航空公司APP完成線上報到選位並領取登機證，起飛前3小時至機場自助報到、自助行李託運及使用自動通關等智慧化服務；

2.冬日保暖穿脫較費時，安檢前事先淨空水瓶，並取出筆電、脫下厚重衣物；

3.機場排班計程車不會主動攬客，且為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，且以跳表計費，提醒旅客避免搭乘非法喊價車輛，以維乘車安全與權益；

4.另外，近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，尤其赴緬甸或柬埔寨等地請旅客特別注意，避免危及人身自由及安全。