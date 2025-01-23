傳奇之路─中橫公路故事特展 傳達大時代勇氣與使命感

交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段舉辦「傳奇之路─中橫公路故事特展」，今天起至3月23日，每天上午8時30分到下午5時30分，在谷關遊客中心開展，呈現興建中橫公路歷程中突破層層關卡的真實故事。

中橫公路全長約188公里，其中谷關(37k)至德基(61k)路段因88年921大地震及敏督利颱風(72水災)重創後，行政院宣布該路段回歸山林暫緩修復。

暫緩修復對梨山地區民眾生活、民生影響甚大，基於人道考量，經行政院民國97年核定中橫便道搶通計畫，後於101年5月完成搶通，訂定通行管制規定，有條件開放通行；谷關工務段迄今持續為往來谷關及梨山地區民眾提供多種服務，如建立行車管理室、便道管制前、中、後衛車戒護通行、導入科技管理卡、市公車復駛、救護車及蔬果菜車通行機制等，以守護用路人通行安全及便利通行時效。

谷關工務段舉辦「傳奇之路─中橫公路故事特展」，今天起至3月23日，每天上午8時30分到下午5時30分，在谷關遊客中心開展，呈現興建中橫公路歷程中突破層層關卡的真實故事，展出各方英雄為工程及運輸建設，從無到有的規劃、興建與維護，及與時俱進的工程工法；希望透過展覽傳達大時代的勇氣與使命感，鼓勵大家跨出舒適圈，做出改變，開拓未來的新天地。

蘇鶴壽工程司建造的4座橋梁-光明橋、關興橋、華祿橋及慈航橋，當時不僅解決交通運輸的困難，更成為了中橫公路的地標建築，見證了台灣公路建設的歷史。

廖增金工程司為測量地形與規劃路線，常跋山涉水，用燭光繪圖，用他的堅持與奉獻，為用路人生命安全保駕護航。

展覽透過文字、圖片及影片等方式，生動地呈現前輩們建築成就，讓觀眾深入了解背後的故事和建造過程。

當年艾菲爾公司委託西德製造的鋼梁，原要送至越南作為興建鐵路橋梁的鋼料，因越法戰爭爆發，該批鋼材透過美援輾轉來到台灣，成為中橫公路橋梁的重要材料，使用該批鋼材的橋梁上留下富有歷史意義的橋銘誌，現存3座台灣鋼桁梁橋，慈雲橋、慈航橋、關興橋，仍能看見刻印有法國艾菲爾鐵塔銘誌圖案。

開路先鋒以年輕工程師、榮民與各特色組織組成的興建團隊為主角，闡述如何在在峭壁深谷中探勘、測量，找到連接東西部的路線，從無到有開拓出一條橫貫公路。

養路勇者述說公路無名英雄，在颱風、地震等災害侵襲下，奮不顧身，大膽冒險，搶修道路，維護這條得之不易的道路暢通。

生命旅人為親身感受這條公路特色之美的旅人與駕駛；最具歷史特色的金馬號小姐，經歷嚴格篩選與訓練，成為奔馳中橫的金馬號客運車掌，更是中橫公路最亮眼的明星與帶路人；另外青春熱血的中橫健行隊，在學生時代以一步一腳印走遍中橫。

在展期期間的上午9時30分到11時30分、中午2時到下午4時兩時段，展場入口處(谷關遊客中心一樓大廳)騎乘自行車，民眾可自由選擇騎乘中橫公路路徑，模擬體驗沿途的壯麗風光，享受彷彿身臨其境的騎乘快感。