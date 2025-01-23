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桃園年貨大街又出事！肉乾內竟藏鋼絲 他被劃傷見血

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
有民眾在桃園年貨大街購買肉乾時發現鐵刷鋼絲，桃市衛生局表示已依食安法規定要求業者立即改正。圖／桃園市衛生局提供
有民眾在桃園年貨大街購買肉乾時發現鐵刷鋼絲，桃市衛生局表示已依食安法規定要求業者立即改正。圖／桃園市衛生局提供

先前才有民眾在桃園年貨大街購買肉鬆時發現塑膠片，今天又傳出有民眾購買肉乾時發現鐵刷鋼絲。桃市府派員稽查，未發現鋼絲等異物，衛生局表示已依食安法規定要求業者立即改正，並加強食品銷售過程衛生，今日複查時，業者已不再使用鋼刷清潔用具，市府也會加強宣導食安規範。

桃園市經發局在桃園區南華街封街舉辦年貨大街，80個攤位賣到27日小年夜，不少在地商家來擺攤，近日卻傳出某攤位賣的肉鬆裡有1片指甲大的塑膠異物，市府獲報後要求該攤位停業退場。

沒想到昨又有消費者在臉書社團「桃園爆報（二）」發文，控訴到桃園年貨大街買肉乾，回家拆開要食用時卻被割傷流血，赫見肉乾有鋼絲，直呼「這次的年貨大街也太雷了吧！差點吃下肚，真的很誇張。」

衛生局表示，昨接獲民眾通報後立即派員查核，現場可見肉乾烘烤後被分切成條狀冷卻、裝袋販售，鋼刷則用於烤台刷洗；昨現場檢視時，並未在肉乾條發現鋼刷、鋼絲等異物。

衛生局表示，已依食安法第17條規定要求業者立即改正，並加強檢視食品製備及分裝過程衛生安全，如未改正，將依同法第48條開罰3萬元至300萬元，今日複查業者已不再使用鋼刷清潔用具。

經發局表示，為保障消費者的權益與食品安全，已加強宣導食品安全相關規範，要求所有參與攤商加強自主管理，持續強化活動現場的管理與監督，避免類似情況再次發生，市府也會協助受影響的消費者辦理退換貨事宜。凡購買到相關問題商品的民眾，可撥打服務專線，或攜帶商品與購買收據憑證至活動現場服務台，將派員協助處理。

年貨大街 桃園 衛生局

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