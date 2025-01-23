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李多慧2月8日出席天燈節 新北今宣布五條接駁路線

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市平溪天燈節將於2月8日平溪國中、2月12日十分廣場登場。首場韓國藝人李多慧現場放天燈，預料吸引粉絲參與。記者李定宇／攝影
新北市平溪天燈節將於2月8日平溪國中、2月12日十分廣場登場。首場韓國藝人李多慧現場放天燈，預料吸引粉絲參與。記者李定宇／攝影

新北市平溪天燈節將於2月8日平溪國中、2月12日十分廣場登場。首場韓國藝人李多慧現場放天燈，預料吸引粉絲參與，新北市觀旅局今公布五條公車接駁路線，避免人潮眾多交通動線混亂。

2025新北市平溪天燈節活動代言人李多慧將於2月8日與民眾一起放天燈，今年平溪天燈節包括天燈蛇影光雕秀，結合天燈施放與光雕表演光影表演。2月12日則舞蹈團及歌星接續為民眾演出。

觀旅局表示，為避免人潮眾多交通動線混亂，活動二日10時至23時間於平溪地區全面實施汽機車交通管制，2月8日安排3條交通接駁路線，分別為木柵動物園至白石里中埔、國道5號石碇交流道至白石里中埔及瑞芳火車站至嶺腳寮。

2月12日則有5條交通接駁路線，分別為木柵動物園至十分南山橋、國道5號石碇交流道至十分南山橋、瑞芳火車站至十分基平橋、基隆市火車站至十分基平橋頭及雙溪火車站至十分基平橋。

觀旅局說，各路線接駁車採上山收費、下山不收費，從木柵上車為50元，石碇、姑娘廟、瑞芳火車站及基隆火車站上車為30元，菁桐坑、平溪國中上車15元，雙溪火車站至十分基平橋路線則可免費搭乘。

接駁車不適用行政院TPASS月票優惠，台灣好行交通票券活動期間亦暫停使用。活動二日社區巴士自16時起停駛。活動期間台鐵平溪支線也將加開列車，相關時刻表以官網公告為主。

平溪 火車站

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