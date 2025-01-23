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基隆知名餐酒館餐廳11人嘔吐拉肚子...再增11人 衛生局持續命業者停業

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某餐廳22人不適採沙拉等送驗釐清，持續命業者停業。圖／衛生局提供
基隆某餐廳22人不適採沙拉等送驗釐清，持續命業者停業。圖／衛生局提供

基隆市一家知名餐酒館餐廳，多位民眾用餐後出現嘔吐等腸胃不適，繼昨天已知11人後，衛生局今天表示，再新增11人，目前累計通報疑似個案共22人，已採樣送驗調查原因，原命業者停業將持續。

衛生局表示，原本11位有症狀民眾中，症狀較明顯就醫7人，新增11人有症狀民眾就醫9人。總計有症狀者22人，就醫16人。所有就醫者皆於診所或醫院急診處置後改善返家，至今天已無住院者。到今天上午9時，症狀已改善19人、仍有輕微腸胃症狀3人，衛生局持續追蹤關懷。

衛生局長張賢政局說，衛生局先前已命業者暫停營業，須待完成調查，且複查合格，並經衛生局同意後才可恢復作業。

衛生局20日接獲民眾反映，有8人相約18日到基隆一家餐廳用餐，事後有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人症狀較明顯，19日分別在基隆、台北市的醫院掛急診。後來人數又陸續增加，昨天累計11人。

衛生局當天派員前往餐廳稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示事項，開立限期改善單，複查不合格將依法裁處罰鍰。衛生局調查食安事件感染源，疫調後顯示共同食用沙拉等餐食，已採樣送驗。

基隆某餐廳22人不適採沙拉等送驗釐清，持續命業者停業。圖／衛生局提供
基隆某餐廳22人不適採沙拉等送驗釐清，持續命業者停業。圖／衛生局提供

基隆 衛生局 餐廳

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