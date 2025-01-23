快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

春節漁船遇急難事件 漁業監控中心24小時隨時通報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
漁業署長王茂城及漁業監控中心主任吳明峯向農業部政務次長黃昭欽說明中心任務。圖／漁業署提供
漁業署長王茂城及漁業監控中心主任吳明峯向農業部政務次長黃昭欽說明中心任務。圖／漁業署提供

今年春節年假長達9天，漁業署表示，為掌握我國漁船作業動態，避免我國漁船涉及非法捕撈，若漁船遭遇海上急難事件，即時提供必要協助，「漁業監控中心」在春節期間不打烊，若漁船在春節假期有任何緊急需求，可向監控中心通報。

春節將至，農業部政務次長黃昭欽赴漁業署「漁業監控中心」慰勉春節期間堅守崗位的同仁，維護漁業資源永續及漁船作業秩序及航行安全不停歇。

漁業署表示，我國遠洋漁業為因應國際漁業管理趨勢，必須遵守區域性漁業管理組織相關作業規定，尤其不可未經許可擅入他國經濟水域作業。因此，為協助我國漁船遵守國際組織相關規定，漁業署「漁業監控中心」於春節連假期間不打烊，全時段關注我漁船作業動態，適時提醒漁船主注意作業風險避免違規。

漁業署進一步說明，我國遠洋漁船遍布三大洋海域，隨時皆有我國漁船在作業，倘有漁船遭遇海上急難事件，「漁業監控中心」可即時將漁船正確船位及相關資訊，提供搜救單位，爭取黃金救援時間；此外，漁船轉載及卸魚皆須向漁業署申報，漁業署已向漁船業者宣導需因應農曆春節假期，提早規畫漁船轉載及卸魚作業期程，如在春節假期有任何緊急需求，皆可向「漁業監控中心」通報。

「漁業監控中心」聯繫專線為02-2301-2802及02-2301-2803，該中心全年24小時無休，隨時待命為漁船服務，除在第一時間提醒漁船遵守規定避免違規，並在漁船發生海上急難事件時，即時通報救助，維護漁業資源永續及漁船航行安全。

春節 漁業署 監控

延伸閱讀

春節前需求增 北農加強檢驗批發市場蔬果農藥殘留

台東春節前新人事案 太麻里鄉代雷明聖掌工策會

大溪老街春節遊客多 桃市交通管制方案出爐

春節充電六六大順 EVOASIS 新制上線6.6元起

相關新聞

桃園年貨大街又出事！肉乾內竟藏鋼絲 他被劃傷見血

先前才有民眾在桃園年貨大街購買肉鬆時發現塑膠片，今天又傳出有民眾購買肉乾時發現鐵刷鋼絲。桃市府派員稽查，未發現鋼絲等異物...

連個資都不清！台人在大阪「亂丟棄行李箱」 鄉民痛批：沒常識

許多人旅行時會購入新行李箱。有一名網友在PTT上以「請不要亂丟棄行李箱」為題發文並貼出2張照片，表示他在臉書社團看到文章，心齋橋的店家門口放著一個行李箱，上面貼了一張紙條寫著「無料 take free」的字樣，疑似是台灣人所留的廢棄行李箱。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「誇張！」

旅宿賣備品惹怨！調查近9成自備 氣象主播王淑麗也支持

今年起旅宿業者不得主動提供一次性旅宿用品，卻引發外界誤會，甚至揚言抵制國旅。為此，環境部進行政策意向調查，結果發現近6成...

東北季風、寒流接續 氣象署：除夕、初一清晨最冷10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起東北季風逐漸增強，迎風面北部、東北部氣溫稍微下降，但溫度明顯下降從周日晚上到下周一小...

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

去年11、12月期的統一發票將於25日開獎，財政部賦稅署官員表示，去年9、10月的統一發票還有15張高額中獎發票尚未兌領...

感冒男童鼻內有不明陰影…醫夾出「秘寶」 父母驚：是枕頭

耳鼻喉科醫師陳世璽近日在臉書分享一起一家四口來看感冒的案例。他表示一對兄妹中的哥哥，除了確實有感冒，鼻子深處竟發現有道影子，在他動人夾出鼻子裡「躲在陰影處的秘寶」後，這名媽媽才驚覺兒子為何單側鼻子會一直流血並出現黃鼻涕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。