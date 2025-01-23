春節漁船遇急難事件 漁業監控中心24小時隨時通報

今年春節年假長達9天，漁業署表示，為掌握我國漁船作業動態，避免我國漁船涉及非法捕撈，若漁船遭遇海上急難事件，即時提供必要協助，「漁業監控中心」在春節期間不打烊，若漁船在春節假期有任何緊急需求，可向監控中心通報。

春節將至，農業部政務次長黃昭欽赴漁業署「漁業監控中心」慰勉春節期間堅守崗位的同仁，維護漁業資源永續及漁船作業秩序及航行安全不停歇。

漁業署表示，我國遠洋漁業為因應國際漁業管理趨勢，必須遵守區域性漁業管理組織相關作業規定，尤其不可未經許可擅入他國經濟水域作業。因此，為協助我國漁船遵守國際組織相關規定，漁業署「漁業監控中心」於春節連假期間不打烊，全時段關注我漁船作業動態，適時提醒漁船主注意作業風險避免違規。

漁業署進一步說明，我國遠洋漁船遍布三大洋海域，隨時皆有我國漁船在作業，倘有漁船遭遇海上急難事件，「漁業監控中心」可即時將漁船正確船位及相關資訊，提供搜救單位，爭取黃金救援時間；此外，漁船轉載及卸魚皆須向漁業署申報，漁業署已向漁船業者宣導需因應農曆春節假期，提早規畫漁船轉載及卸魚作業期程，如在春節假期有任何緊急需求，皆可向「漁業監控中心」通報。

「漁業監控中心」聯繫專線為02-2301-2802及02-2301-2803，該中心全年24小時無休，隨時待命為漁船服務，除在第一時間提醒漁船遵守規定避免違規，並在漁船發生海上急難事件時，即時通報救助，維護漁業資源永續及漁船航行安全。