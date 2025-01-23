來聽姊姊說故事！台北國際書展信誼用行動落實永續教育

寒假孩子們最重要的行程來了！全球持續關注環境永續，信誼基金會率先在2025台北國際書展，以紙為素材，引入低碳、環保材料「蜂巢板」，做為展場主視覺和告示牌的核心元素。從策展行動做起，不僅降低展後廢料對環境的負擔，提升書展空間的視覺效果，也展現了品牌對綠色未來的承諾。

2024年永豐餘慶祝百歲生日，規劃了「Better Choice」展覽，展示集團低碳低耗能、全循環經濟、非塑材料，三個面向的階段性努力成果。信誼基金會繼2024年起，所有圖書全面採用FSC國際森林管理委員會認證紙張後，秉持集團低碳永續的生活主張，2025年台北國際書展，以「好山，好水，好心情」為主題，透過低碳環保、輕量化特性的環保紙木板「D-BOARD蜂巢板」融入書展，設計裝置主視牆、廣告看板、告示牌架等，以行動支持永續教育的主張。

展場主視覺牆以漸層式的設計，呈現川流不息的主題。大小朋友們可以在生動的主視覺牆角落裡，尋找隱藏在山林中的圖畫書角色，想像《海上奇幻漂流》裡的動物們正乘坐浴缸小船，展開一場華麗的冒險之旅；河裡的《小金魚逃走了》究竟又要跑到哪裡去了？幸福開心的《Guji Guji》一家人，會不會巧遇森林裡想著如何贏得冠軍的《不怕輸才是贏家》的動物們？力大無窮的《山左大力士》、《星空下的等待》的狐狸、草原上《愛思考的青蛙》、《胡蘿蔔妖怪》背後正鍥而不捨地追著食物的兔子。

將繪本場景實體化，邀請親子一起體驗這場探索、發現與驚喜的繪本旅程，繞過主視覺牆背後，是片壯闊山景圖，寫下2025的祝福與心願，為自己選份禮物，一張最喜歡的繪本角色心靈小卡，祈願2025，好心情照亮一整年，祝福每一位孩子都有幸福的童年、好好長大。

信誼在書展期間也特別規劃了6場親子故事遊戲活動、1場髒小豬桌遊體驗賽，以及特別為繪本創作者規劃的1場講座，邀請在波隆那插畫展中備受矚目，並獲IBBY國際兒童閱讀聯盟榮譽的《泡泡糖大街公寓》作者，創作夫妻檔米可拉‧帕辛斯基和歌夏‧海爾巴。這對來自波蘭、出身平面設計、已共同創作5本繪本的年輕夫妻檔，連袂和創作者分享「繪本作家如何塑造自己的風格」。