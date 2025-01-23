旅宿賣備品惹怨！調查近9成自備 氣象主播王淑麗也支持

今年起旅宿業者不得主動提供一次性旅宿用品，卻引發外界誤會，甚至揚言抵制國旅。為此，環境部進行政策意向調查，結果發現近6成會自備備品、近9成會自備個人衛生用品，若未帶個人衛生用品有近8成願意買個別商品。環境部除鼓勵民眾自備個人衛生用品外，也建議旅宿業提供個別商品。

但百萬網紅Cheap日前入住嘉義某4星級飯店，卻要花100元加購備品，也讓民眾誤認為要自備沐浴乳、洗髮乳，旅宿業不提供且販售備品引發外界討論。環境部長彭啟明先前受訪時表示，政府沒有禁用一次性備品，旅宿業者可以免費提供或要求客人付費，環境部不會干預業者訂價，但是第一次聽說備品賣100元。

為打造更永續旅遊環境，及呼應全球旅遊減塑倡議，加上近期外界對於旅宿業不提供一次性備品爭議，環境部今舉辦「旅宿備品自己帶 綠色旅遊更永續」記者會，公布近期針對全國18歲以上民眾，進行一次用旅宿用品管制政策意向調查。

結果顯示有59.6％會自備、29.2％會配合新規定自配，相當於86.1％，也就是近9成民眾會自備個人衛生用品；若未帶個人衛生用品，有56.9%會向飯店購買，其中8成願意買個別商品。

環境部表示，經查有旅宿業者販售備品組合，但內容不全然都符合旅客需求，建議業者依照旅客需求提供個別品項商品；另外，對於備品管制政策，有74％表示支持，但仍有13.6％不支持，環境部表示將持續加強宣導。

環境部次長沈志修指出，根據新規定，觀光旅館、民宿等旅宿業者須將洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等小於180毫升的盥洗用品，改以大瓶裝提供，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6類一次性備品，不得於房間等營業場所陳列供消費者自由取用，但消費者若忘記帶，可向櫃台免費索取或購買，此舉每年可減少4.6億個一次性備品，同時減少2500公噸碳排放。

宜蘭觀光民宿行銷協會理事長葉家昇理事長說，目前有多家旅宿業者採取貼心且具創意的方式服務旅客，並加入愛心公益的元素。部分業者在收納備品的專區設置了愛心捐款箱，旅客可自由取用備品，同時捐款支持公益機構。

氣象主播王淑麗說，有些人還沒有習慣帶盥洗包，政策的改變，大家需要一點適應的時間。出差或出遊時，個人衛生用品難免會忘記帶，向飯店索取備品時，養成「我們缺什麼，才要什麼」，飯店旅宿也可依每位客人的需求來提供備品，不提供包裝組合，而是「客人缺什麼，我們才給什麼」。