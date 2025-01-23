是你嗎？六名「千萬發票」幸運兒還沒領 剩一個月歸零

2024年11至12月期統一發票中獎號碼即將在本周六（25日）開出，不過，財政部盤點目前未兌領發票情形，發現2024年9至10月期仍有6張千萬特別獎得主沒有現身領錢，其中最低只花54元買飲料就中獎，3月5日一到將「直接歸零」，呼籲得獎者千萬別與千萬大紅包擦身而過。

財政部指出，2024年9至10月期統一發票從當年度12月6日開放領獎，該期共開出21張千萬特別獎，至今還有6名幸運兒沒有領錢；另外200萬元獎還有3張未領，100萬元雲端發票專屬獎也有6張未領，領獎期限皆到2025年3月5日為止。

1000萬特別獎未領6張，包括台北市萬華區梧州街29號1樓｜Hi-Life萊爾富食品等，共100元；花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓，遠東百貨「愛買a.mart」物品等，共479元。

以及新北市板橋區雙十路3段54號1樓的全家Family Mart飲品等，共173元；新竹市北區大雅路88號的大魯閣湳雅廣場「MAGiC TOUCH 点爭鮮」餐費，822元。

還有新北市鶯歌區鶯桃路172號的美廉社飲品，54元；高雄市鳳山區文龍東路700號的（大大大）師傅食品等，共105元。

200萬獎還有3張未領，包括新竹縣竹東鎮中興路上的北視有線電視付數位精選收視費387元；位在雲林縣斗六市明德北路的台電雲林區處開出的電費發票5,043元；台南市柳營區中山西路全聯花33元買紅蘿蔔。

2024年9至10月期統一發票中獎號碼已於去年11月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1,000萬元中獎號碼為「28630525」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「90028580」，領獎期間可到今年3月5日止，仍有1個多月時間，中獎人可要趕緊把握。