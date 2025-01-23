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連個資都不清！台人在大阪「亂丟棄行李箱」 鄉民痛批：沒常識

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大阪關西機場。 聯合報系資料照
圖為大阪關西機場。 聯合報系資料照

許多人旅行時會購入新行李箱。有一名網友在PTT上以「請不要亂丟棄行李箱」為題發文並貼出2張照片，表示他在臉書社團看到文章，心齋橋的店家門口放著一個行李箱，上面貼了一張紙條寫著「無料 take free」的字樣，疑似是台灣人所留的廢棄行李箱。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「誇張！」

圖擷自PTT
圖擷自PTT

原PO指出，照片上這個行李箱，實際上跟丟棄沒什麼兩樣，從上面的資訊判斷，物主應是台灣人。原PO建議，如果在日本要丟行李箱，可以先詢問飯店業者，大部分都會收取費用，飯店如果沒辦法處理，也可到行李箱專賣店購買新的，再詢問店家能不能幫忙處理舊的，有些店家會願意幫忙回收。

原PO透露，他上次去福岡，就有店家願意幫他處理舊的行李箱，讓他覺得很貼心。他表示如果是從關西機場回程，在關西機場有一個「行李箱回收再利用」的服務，旅人可以多加利用。

照片曝光，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「亂丟垃圾耶」、「丟垃圾然後寫無料就不算亂丟垃圾了，自以為很聰明欸」、「寫個無料就算了？大開眼界」、「真誇張，垃圾直接放店門口」、「什麼樣的腦袋才會覺得寫個無料，就會有人要他的破爛行李箱」。

此外，還有不少網友回應「無語」、「好沒品」、「太丟臉了吧！基本旅人常識都沒欸」、「要丟也不把自己的個資清除有點呆」、「真的不要臉天下無敵」。

不過，也有網友提醒「到底誰敢拿，萬一夾層藏東西被抓到直接坐牢」、「是啊，所以大部分機率就是放到店家自行代為丟棄，唉」。

旅遊達人指出，許多人喜歡來日本購入新行李箱，提醒大家舊行李箱千萬別亂丟！在日本，只要丟棄物品的單邊超過30公分就屬於大型垃圾，行李箱便是大型垃圾，丟棄時必須打電話或線上預約回收大型垃圾的時間，並且會產生費用。

PTT 大型垃圾 日本 福岡 行李箱 關西機場

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