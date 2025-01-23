最高可省1萬1！無車輛有駕照身障 同戶籍親屬可免牌照稅
財政部近期發布最新解釋令，領有駕照但無車輛的身心障礙者，可比照無駕照身障者，以其配偶或同一戶籍內二親等以內親屬名下、供其使用的車輛，申請免徵牌照稅，免稅金額最高可達1萬1230元，預計新竹市將有2400人受惠。
新竹市稅務局指出，領有駕照的身障者，原僅能以登記在本人名下的車輛申請免徵牌照稅。考量部分身障者因個人、家庭或其他因素，未能以本人名義購買車輛，實際上經常使用共同生活家人名下的車輛，財政部因此放寬申請條件，領有駕照但無車輛的身心障礙者，其配偶或同戶二親等以內親屬所有且供其使用的車輛得申請免稅。
稅務局說明，每位身障者僅限申請一輛車輛，以自用小客車為例，免稅金額最高可達1萬1230元，目前新竹市享有身障免徵牌照稅的車輛計1萬1227輛，減免金額達1億281萬元，將有2400名領有駕照但無車輛的身障者受惠。
稅務局提醒，由於牌照稅是按使用日數計算，建議符合資格者盡早申請、盡早受惠，免稅金額上限為汽缸總排氣量2400cc級距之稅額，民眾可利用財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申辦或向車籍所在地稽徵機關申請。
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