東北季風、寒流接續 氣象署：除夕、初一清晨最冷10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起東北季風逐漸增強，迎風面北部、東北部氣溫稍微下降，但溫度明顯下降從周日晚上到下周一小年夜，隨寒流逐漸南下影響，各地溫度一路下降，愈晚愈冷，從周日影響到下周三。

李孟軒表示，今白天之後各地雲量減少，明天為東北風環境，感受上只是偏涼。周日晚上受大陸冷高壓直接南下影響，目前預估這波冷空氣達寒流等級，27日小年夜冷高壓逐漸南下，風速增強，溫度一路下降。28日除夕水氣轉乾，清晨夜晚受輻射冷卻影響，氣溫偏低；29日初一冷高壓東移出海，冷空氣強度逐漸減弱。

溫度方面，李孟軒表示，周日白天之前受東北季風影響，迎風面北部白天氣溫下降，高溫約20度，夜晚清晨16、17度；周六日東北季風增強，白天高溫下降一點，約18度；至於花東及中南部，周日白天之前氣溫沒有太大變化。

李孟軒表示，周日晚上隨寒流逐漸南下開始到下周一小年夜、下周二除夕，氣溫一路下降，除了北部，中南部及花東溫度也降，夜晚清晨更冷。寒流影響從周日晚上一直影響到下周三初一清晨，最冷時間在除夕清晨及初一清晨，中部以北有局部10度以下低溫，其他地區約10度；下周三初一白天氣溫逐漸回升。年初四有另一波冷空氣影響。

降雨方面，李孟軒表示，今明兩天水氣漸少，北東偶雨；周六日東北季風增強，水氣較多，迎風面北部及東北部局部短暫雨，宜蘭及雙北山區雨勢較大。27日小年夜冷空氣南下，迎風面降雨，周日到下周一各地3千公尺以上、北台灣2千公尺高山可能下雪。除夕到初一轉晴乾冷，晴到多雲。