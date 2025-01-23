快訊

柯文哲昨戒護探視…柯爸被開3日內病危通知 知情人士曝：插管搶救

中國漫記／TikTok難民湧入小紅書 跨時空回信「李華」

再會蘭陽艦／熱艦接收時創多個第一 海軍刻意邀扁宋見證

東北季風、寒流接續 氣象署：除夕、初一清晨最冷10度以下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，周日晚上到下周一小年夜，隨寒流逐漸南下影響，各地溫度一路下降，愈晚愈冷，從周日影響到下周三。聯合報系資料照片
中央氣象署指出，周日晚上到下周一小年夜，隨寒流逐漸南下影響，各地溫度一路下降，愈晚愈冷，從周日影響到下周三。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起東北季風逐漸增強，迎風面北部、東北部氣溫稍微下降，但溫度明顯下降從周日晚上到下周一小年夜，隨寒流逐漸南下影響，各地溫度一路下降，愈晚愈冷，從周日影響到下周三。

李孟軒表示，今白天之後各地雲量減少，明天為東北風環境，感受上只是偏涼。周日晚上受大陸冷高壓直接南下影響，目前預估這波冷空氣達寒流等級，27日小年夜冷高壓逐漸南下，風速增強，溫度一路下降。28日除夕水氣轉乾，清晨夜晚受輻射冷卻影響，氣溫偏低；29日初一冷高壓東移出海，冷空氣強度逐漸減弱。

溫度方面，李孟軒表示，周日白天之前受東北季風影響，迎風面北部白天氣溫下降，高溫約20度，夜晚清晨16、17度；周六日東北季風增強，白天高溫下降一點，約18度；至於花東及中南部，周日白天之前氣溫沒有太大變化。

李孟軒表示，周日晚上隨寒流逐漸南下開始到下周一小年夜、下周二除夕，氣溫一路下降，除了北部，中南部及花東溫度也降，夜晚清晨更冷。寒流影響從周日晚上一直影響到下周三初一清晨，最冷時間在除夕清晨及初一清晨，中部以北有局部10度以下低溫，其他地區約10度；下周三初一白天氣溫逐漸回升。年初四有另一波冷空氣影響。

降雨方面，李孟軒表示，今明兩天水氣漸少，北東偶雨；周六日東北季風增強，水氣較多，迎風面北部及東北部局部短暫雨，宜蘭及雙北山區雨勢較大。27日小年夜冷空氣南下，迎風面降雨，周日到下周一各地3千公尺以上、北台灣2千公尺高山可能下雪。除夕到初一轉晴乾冷，晴到多雲。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供

小年夜 東北季風 氣溫

延伸閱讀

下雨了！小年夜濕轉乾冷恐寒流 吳德榮：除夕至初二晨下探5度以下

北市小年夜、除夕加班收運垃圾 初一到初三停收

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

小年夜溫度驟降 吳德榮：除夕至初二寒流侵襲恐5度以下

相關新聞

東北季風、寒流接續 氣象署：除夕、初一清晨最冷10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起東北季風逐漸增強，迎風面北部、東北部氣溫稍微下降，但溫度明顯下降從周日晚上到下周一小...

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

去年11、12月期的統一發票將於25日開獎，財政部賦稅署官員表示，去年9、10月的統一發票還有15張高額中獎發票尚未兌領...

影／合歡山連夜下雪積雪超過3公分 美如童話世界

低溫和充足的水氣，合歡山從昨夜持續下起冰霰、飄雪，直到今天上午7時雪霰才停止，地面已覆蓋厚厚一層積雪深達3公分，合歡群峰...

感冒男童鼻內有不明陰影…醫夾出「秘寶」 父母驚：是枕頭

耳鼻喉科醫師陳世璽近日在臉書分享一起一家四口來看感冒的案例。他表示一對兄妹中的哥哥，除了確實有感冒，鼻子深處竟發現有道影子，在他動人夾出鼻子裡「躲在陰影處的秘寶」後，這名媽媽才驚覺兒子為何單側鼻子會一直流血並出現黃鼻涕。

最高可省1萬1！無車輛有駕照身障 同戶籍親屬可免牌照稅

財政部近期發布最新解釋令，領有駕照但無車輛的身心障礙者，可比照無駕照身障者，以其配偶或同一戶籍內二親等以內親屬名下、供其...

幫助男友多活一天 營養師祭「不踩雷女友的宵夜清單」

近期網路流傳「全世界男性都該關懷的議題—要吃什麼」影片，男友不斷詢問女友宵夜想要吃什麼，但提出的每個選項都被駁回，女友坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。