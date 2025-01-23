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37歲林珍羽不抽菸罹肺癌 醫分析原因 曝早期個案復發率

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台北市議員林珍羽昨公開，「從來不抽菸」的自己，在健康檢查時被確診肺腺癌一期。本報資料照片
台北市議員林珍羽昨公開，「從來不抽菸」的自己，在健康檢查時被確診肺腺癌一期。本報資料照片

台北市議員林珍羽昨公開，「從來不抽菸」的自己，在健康檢查時被確診肺腺癌一期。醫師指出，近20年開始出現一群不抽菸的肺癌患者，不少是女性，且有年輕化趨勢，建議抽菸、家族史、工作環境接觸重金屬等風險族群，應定期檢查。

如果發現扎實或毛玻璃狀結節不等於確診肺腺癌，應與胸腔科醫師討論；預後方面，如為一期患者，復發機率不到5%，但仍要定期追蹤。  

高雄長庚醫院內科部副部長、胸腔科醫師王金洲指出，肺癌過去被認為和抽菸有高度相關，但近20年來，開始出現一群不抽菸的肺腺癌患者，且有不少是女性，一部分有肺腺癌家族史，這些人等到有症狀就醫時，多已到了第四期。

衛福部國健署自111年7月1日起，針對肺癌高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，並自今年元旦起，擴大風險對象為45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾，以及50至74歲吸菸史達20包／年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年的重度吸菸者。

林珍羽在臉書透露，自己沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有「毛玻璃狀肺結節」，幸好在健檢中心建議下，進行低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時，就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤，也讓醫生告訴她，「妳很幸運，還好發現得早」這句話，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。

王金洲說，目前觀察到肺腺癌有年輕化趨勢，鼓勵有抽菸史、肺腺癌家族史或暴露重金屬等工業汙染族群，接受公費或自費的LDCT篩檢，以重金屬暴露為例，建議對象為50歲以上族群，篩檢個案中約三分之一會有結節，可能是扎實的或者毛玻璃狀的，「其實大家也不用緊張病的，三分之一病人裡面，大概只有5％是比較屬於惡性腫瘤」。

扎實的結節0.8公分以下、毛玻璃狀2公分以下傾向追蹤，王金洲說，超過這個標準的話，就會建議把結節拿掉、確認是否有風險，以林珍羽的狀況來說，37歲的她本身不屬於風險族群，還好有健康檢查才發現。

另外，針對肺腺癌家族史的個案，則要以家族中確診個案「發病年齡」作為追蹤指標，例如家人相對年輕，在35歲罹患肺腺癌，其他家人就建議在35歲時開始進行肺腺癌篩檢，但民眾也不用太擔心，早期發現的預後都不錯，復發率大概不到5%，但還是要定期追蹤。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 肺腺癌 風險

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