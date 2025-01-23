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74%癌友靠商保 癌團提供2千名保險存摺白金會員查保單

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會統計，癌症自費治療已是常態，74%病友仰賴商業保險，逾2成自費病友花費額度超過百萬示意圖，與新聞事件無關。本報資料照片
癌症希望基金會統計，癌症自費治療已是常態，74%病友仰賴商業保險，逾2成自費病友花費額度超過百萬示意圖，與新聞事件無關。本報資料照片

國內癌症患者逐年增加，111年新發生癌症人數逾13萬，癌症時鐘快轉，平均每4分2秒就有1人罹癌。健保新藥給付趕不上醫療進步，癌症希望基金會統計，癌症自費治療已是常態，74%病友仰賴商業保險，逾2成自費病友花費額度超過百萬，基金會與台灣阿斯特捷利康、壽險公會合作，提供2千組保險存摺白金會員資格，幫助病友查詢、管理保單理賠，作出最佳醫療決策。

癌症醫療花費逐年增加，每年癌藥平均成長率約10%，遠超過健保總額年平均成長率4.37%，許多創新療法卻不在健保給付範圍內。根據癌症希望基金會調查，癌症治療越晚期自費金額越高，第三、四期患者中有40%自費金額超過50萬元，不分期別共兩成的自費病友自費金額高達上百萬，而商業醫療保險是提高用藥可近性重要解方，可幫助癌症家庭減輕自費治療經濟重擔。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，癌症迎來精準醫療時代，創新治療動輒百萬以上，衍生醫療上「財務毒性」副作用，癌友及家屬可透過「保險存摺」白金會員資格及時查詢保單內容，下載投保紀錄掌握完整投保資訊，提升治療選擇的自由度與彈性，不致於陷入因財務壓力放棄治療的困境，癌友家屬也能藉機盤點自己的健康保障是否有缺口，思考更周全的健康險規劃。

據統計，台灣平均每人擁有4.8張醫療保險保單，若未能系統性管理，關鍵時刻可能無法發揮應有的保障作用。為此，壽險公會2022年6月起推出「保險存摺」，供民眾彙整各家保單，分析保障內容與缺口。壽險公會理事長陳慧遊說明，提供癌友及其家屬『保險存摺』白金會員資格補助，目的即希望當癌友面對高昂的自費醫療費用時，可確保私人醫療保險有效發揮保障作用。

●「保險存摺」白金會員序號申請連結：https://forms.gle/mWDKMobgmEfSizdG9

保險 存摺 癌症治療

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