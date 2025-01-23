是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

去年11、12月期的統一發票將於25日開獎，財政部賦稅署官員表示，去年9、10月的統一發票還有15張高額中獎發票尚未兌領，其中1000萬元特別獎有6張、200萬元獎項有3張、100萬元獎項有6張，由於兌領期限只到3月5日，提醒中獎人盡早兌獎，以免與大獎擦身而過。

去年9、10月期的統一發票千萬特別獎獎號為「28630525」、200萬元特獎獎號「90028580」。

財政部賦稅署統計，6張未兌領的千萬特別獎來自台北市萬華區梧州街29號的萊爾富，消費食品等共100元；花蓮市和平路581號地下1樓的愛買，購買物品等共479元；新北市板橋區雙十路3段54號的全家，消費飲品等共173元；新竹市北區大雅路88號的MAGiC TOUCH 点爭鮮，餐費822元；新北市鶯歌區鶯桃路172號的美廉社，購買飲品54元；高雄市鳳山區文龍東路700號的𡘙師傅，購買食品等105元。

至於3張未兌領的200萬元特獎分別由新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號的北視有線電視、雲林縣斗六市明德北路3段39號的台電公司、台南市柳營區中山西路1段165、171號的全聯開出，金額分別為387元、5043元、33元。