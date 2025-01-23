9天春節連假先有東北季風再寒流 天氣風險：下周一晨起急凍

春節9天連假周末開始，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，頭兩天先受到東北季風影響，北部及東半部陰雨，周日到下周一恐寒流南下，氣溫急速下降，下周一清晨起到下周二都很冷，呼籲民眾注意天氣變化。

歐宗學說，周末及周日先受東北季風影響，北部、東半部陰雨連綿且氣溫較低，感受濕冷。中南部大致多雲到晴，山區有短暫雨機會。周日晚起到下周一小年夜有強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、東半部陰雨，北部下半天到晚間降雨漸停天氣轉好，東部隔天恢復穩定天氣，中南部多雲為主，平地降雨機率較低、山區有短暫雨機會。

歐宗學指出，預估下周二除夕當天水氣偏少，各地晴到多雲，類似的穩定天氣可望持續到下周四初二，下周五初三才會再次有鋒面過境帶來天氣變化，不確定性較高，需持續留意最新天氣預報資訊

氣溫方面，歐宗學說，由於這波強冷空氣南下時間剛好在周日晚上且速度相當快，預估下周一早上中北部、東北部就會非常寒冷，白天高溫僅13-15度，早晚低溫10度甚至10度以下。南部降溫時間稍晚一些，白天高溫有機會達20度左右，但入夜以後低溫下探12-14度。花東白天高溫17-19度，夜間低溫12-14度。下周二大致延續類似的氣溫，下周三白天開始才會逐漸回溫。

至於今天，歐宗學指出，台灣北方海面有微弱低壓系統正在發展，對台灣沒有直接影響，但改變台灣附近風場，北部、西半部偏北風環境，東半部上半天風速微弱，下半天到晚間才逐漸有北風南下。這個北風並不是北方大陸冷高壓帶來的，沒有明顯冷空氣南下，只有迎風面北部氣溫會比昨天稍降約2-3度，低溫不明顯。

歐宗學指出，受華南雲系東移帶來的中層水氣影響，各地雲量偏多，只有南台灣到恆春半島雲量較少、仍有陽光露臉。水氣最多的時間是昨晚到今天清晨，預估白天起水氣減少，平地區域降雨不明顯，只有迎風面或山區附近才會有稍高零星短暫雨機會。

明天台灣附近大氣環境跟今天相似，歐宗學指出，一樣受北方海面低壓帶來北風影響，但風速更強，迎風面水氣可能再更多一些。此外，持續有華南雲系東移，中北部以陰天為主，各地山區有短暫雨機會，只有南部天氣較好，多雲到晴。這兩天西半部空品不佳，最主要原因還是擴散條件不佳，預估明天風勢更進一步增強以後會獲改善，但下風處的南部可能還是較差，敏感族群要持續留意空品變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。