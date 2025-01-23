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長榮航空 Hello Kitty「粉萌機」限時快閃 昨首航高雄-香港航線

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」於1月22日至2月28日期間限定飛航高雄-香港航線。照片／長榮航提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」於1月22日至2月28日期間限定飛航高雄-香港航線。照片／長榮航提供

長榮航空（2618）Hello Kitty彩繪機「粉萌機」首度飛航高雄-香港航線，帶來期間限定的甜蜜驚喜！為回應南部旅客的熱情期待，自22日起至2月28日止，「粉萌機」將執飛高雄-香港午航班BR849/BR850，長榮航空22日並在高雄國際航空站舉辦慶祝活動，在農曆年節前來一場盛大的「粉萌派對」與旅客共同狂歡！

長榮航空昨日的「粉萌派對」活動現場旅客眾多，熱鬧非凡，而且適逢學校剛開始放寒假，除了許多爸爸媽媽帶著小朋友一起來搭乘長榮航空粉萌機外，還有外籍旅客及去年4月參與高雄-香港首航班的日籍鐵粉，得知高雄-香港粉萌機航班首航，再次特別購票搭乘，一同共襄盛舉。

長榮航空更舉辦有獎徵答活動，贈送多項長榮航空和Hello Kitty的限量好禮給幸運旅客，搶答成功的旅客蔡先生表示：「我老婆及小孩是Hello Kitty的瘋狂粉絲，聽到粉萌機今天飛高雄-香港的消息，一家人立刻買了首航班機票，不用再到桃園就能搭乘Hello Kitty彩繪機，真的好興奮！」

為了讓南部旅客體驗彩繪機的魅力及專屬服務，只要在這段期間搭乘高雄-香港航線，都能享受三麗鷗主題的沉浸式客艙服務體驗。

此外，長榮航空為了與旅客一同喜迎春節，特別準備限定版Hello Kitty紅包袋與明信片送給首航班旅客，祝福旅客新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿。旅客若穿著粉色服飾或配戴粉色飾品參加22日限定的「粉萌派對」主題活動，即可兌換精美的長榮航空限量商品，現場有許多旅客配合粉色主題精心打扮，包括親子、閨蜜以及好友們等，皆特別以粉紅色系打扮，甚至搭配Hello Kitty頭飾及飾品，就是要感受彩繪機獨特魅力。

不僅如此，活動現場也設置粉萌機元素設計的拍照打卡區供旅客合影，還能由專業攝影師拍照沖印照片帶回家留念。最後，搭乘首航班的每位旅客還能獲得「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，這麼多的彩繪機應景好禮，就是要讓旅客感受年節氛圍及滿滿的粉色浪漫！

香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，每天兩班的飛航服務，提供旅客便利的選擇。

而長榮航空目前共有6架Hello Kitty彩繪機，包括「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」及「糖果機」飛航宿霧、克拉克及峇里島、巴黎、芝加哥、仙台等多條國際航線。「粉萌機」此次限時快閃高雄-香港，肯定能在三麗鷗粉絲圈造成話題，農曆年節將近，香港作為熱門旅遊目的地，購物、美食一應俱全，想搭乘「粉萌機」體驗三麗鷗主題客艙服務的旅客們請提早訂票，以免向隅。

Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動現場精心布置拍照打卡區，除了小朋友開心合影，也有許多旅客配合粉色主題精心打扮，甚至搭配Hello Kitty頭飾及飾品，就是要感受彩繪機獨特魅力。照片／長榮航提供
Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動現場精心布置拍照打卡區，除了小朋友開心合影，也有許多旅客配合粉色主題精心打扮，甚至搭配Hello Kitty頭飾及飾品，就是要感受彩繪機獨特魅力。照片／長榮航提供

Hello Kitty 長榮航空 香港

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