物質少更好！極簡主義對身心健康有益的「5祕密」 趁大掃除清除一波

一旦真正實踐極簡主義後，你會發現從前總是嚷嚷時間不夠的自己，竟有了更多餘裕去做過往沒機會嘗試的事。

隨著現代生活的便捷、發達，人們也愈來愈懂得享受物質上的舒適，畢竟你我的日常生活面臨著五花八門的誘惑──各種不同的商品、琳瑯滿目的視覺饗宴，好似在許多不經意的偶然間，帶回家的東西愈來愈多，卻根本也沒發現，好多其實是不需要的。

回頭想想，在家中角落或倉庫一隅，究竟有多少物品，是你根本不需要、甚至早就忘了它存在的？這些塵封已久的物品不只佔用空間，長時間累積下來也很傷荷包。

在壓力的積累下，消費似乎成了現代人情緒宣洩的出口，但卻也成為不必要的負擔。不過，對極簡主義（minimalists）者來說，這些行為絕對是最沒有必要的陋習。《aconsciousrethink》報導，極簡生活不僅對身心健康有益，也能幫助我們以更簡潔和更美觀的方式，重新組織家庭和生活。

這是極簡主義，對身心健康有益的祕訣：

1、平靜與清晰

專家強調，透過整理居家、辦公空間，其實也同時間在梳理自己的思緒，因為極簡主義的環境是祥和、安靜的，不會受到環境的過度刺激。

過度刺激是正念的敵人，當人們的感官訊息被轟炸時，將會無法清晰的思考，甚至在做事情的時候，經常被其它外務所吸引、誘惑，不能集中注意力。

更重要的是，無論是家中或辦公室，其實都充斥著大量可以觸發記憶的視覺線索，久而久之，內心就會變得龐雜且混亂。

2、學會更認識自己

也許有些人會認為，丟掉大部分的東西，看起來就像是失去了什麼，但其實這是尋找自我的第一步。

專家說，當周圍不再有那麼多事情可以讓自己分心的時候，最有啟發性、探索自我心靈的過程就會漸漸實現。

畢竟，人們擁有的意志力其實非常有限，但若我們能將好的習慣轉化為自然，維持它其實根本完全不費力。

3、專注於重要的事情

當你擁有的東西愈少時，被雜務分心的情況就會愈少，這反而會讓生活中多出更多的時間，而一旦真正實踐極簡主義後，你會發現從前總是嚷嚷時間不夠的自己，竟有了更多餘裕去做過往沒機會嘗試的事。

隨著思緒更加的自由，腦海中的紊亂也能漸漸消除，專家說，你可以選擇在一個讓你最舒服的角落，靜靜的思考、沉澱，這個空間能幫你學習、思考一些事物，帶給自己成就感，並滲透到生活的其它領域。

重要的是，透過消除雜音、專注於重要的事情，你很快就能意會到什麼是真正重要、什麼是不重要的──能夠將自己從一個紊亂中的情況解救出來，會非常的療癒，且在更深的層次上與自己重新建立連結。

4、創造更自在的環境

透過清空家中生活空間不需要的雜物，也等於是創造了更開闊的空間。視覺上，空間愈開闊、感覺就愈平和、不拘束──研究發現，人們的心智，受到空間和物體之間距離的影響。

這也是為什麼，當你處在一個雜亂不堪的狹窄環境，和簡潔明亮的開放空間對比時，心情上的差異會這麼明顯的關鍵。而寬敞空間更對身心健康有益。

專家強調，這樣的改變，彷彿就是讓自己的家變成一塊空白的畫布，你可以在其中用自己認為合適的方式放鬆身心，而不是每天在照顧、維護那些物品。

與其讓自己的視線周圍引發不必要的想法，不如創造一些新的東西，更重要的是，以創新的方式表達自己，會幫助你從焦慮和抑鬱的狀況中恢復過來。

5、練習自我物慾的控制

專家說，擁有大量物質的感覺非常誘人，這也是為什麼大多數的人，都容易陷入消費主義的原因，也靠著不斷的消費，來滿足自己內心的焦慮和不安。

因此，要從雜亂的物質主義生活方式，過渡到極簡主義的生活方式時，其實是個非常艱難的決定，但如果能跳過這段過程的桎梏，不僅會感到更平靜，也更能掌控自己的生活。若有心靈層面的困擾，這一點就更加重要。

極簡主義者常說，錢夠用就好，追求過於奢侈的物慾生活，是完全沒必要的身外之物，「擁有質量、而不是追求數量」是原則──畢竟在大多被金錢綁架的上班族生活中，很多是不節制引發的後果。

畢竟，在人生有限的時間中，你我常常會莫名地停留在後悔的事物，進而難以向前邁進，對未來的生活無法更具體的規劃和期待。

然而，真正的生活感受，應該是要專注在自我有興趣、有價值的信念上，而這種目標不需要他人來定義，全在於自我決定。與其花費太多時間在不重要的人身上，倒不如把握光陰，和真正重要的人營造幸福，過著快樂又簡約的生活。

（本文出自2025.01.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）