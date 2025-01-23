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感冒男童鼻內有不明陰影…醫夾出「秘寶」 父母驚：是枕頭

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師陳世璽發現一名男童的鼻子深處有異物，動手夾出後才真相大白。示意圖／ingimage
耳鼻喉科醫師陳世璽發現一名男童的鼻子深處有異物，動手夾出後才真相大白。示意圖／ingimage

耳鼻喉科醫師陳世璽近日在臉書分享一起一家四口來看感冒的案例。他表示兄妹中的哥哥，除了確實有感冒，鼻子深處還發現有道影子，在他動手夾出鼻子裡「躲在陰影處的秘寶」後，這名媽媽才恍然大悟兒子單側鼻子一直流血並出現黃鼻涕的原因。

陳世璽說，近日流感盛行，有一家四口前來看診，表示全家都感冒。但看完媽媽和妹妹後，哥哥從喉嚨處判斷也確實是感冒，但檢查鼻子後，發現左鼻內僅有微黃的鼻涕，但右邊的鼻子卻有血絲和很黃的鼻涕。

他立刻再往鼻內深處檢查，發現鼻內出現一個陰影，便詢問在旁的父母，孩子是否有可能將小玩具放入鼻中？但父母異口同聲地說：「我們家沒有小玩具」。該名孩童也向他表示，並未將玩具放進鼻子裡。

陳世璽憑藉著經驗，自鼻內夾出一個「躲在陰影處的秘寶」，經過父母在旁討論了半天，才驚覺是小孩床上的破損舊枕頭，而醫生所夾出摻有血絲的物體，應是枕頭的海綿碎片。陳世璽當下慶幸，並未將哥哥僅診治成感冒就請他回家。

醫師判斷，該塊海綿碎片應該已在孩童的鼻內有一段時間了，由於異物入侵，海綿讓鼻子黏膜發炎流血。他表示，鼻腔侵入異物時一開始並未有任何症狀，僅會流鼻水，時間一久，才會產生單側的黃鼻涕、鼻異味、鼻塞，和反覆鼻血情形。

網友見文則表示，這位醫師實在是太細心，那對父母一定很感謝你，也有人驚訝「沒猜到是這結局」。

感冒 異物

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