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翠玉白菜沒事！大埔強震故宮南院有「防震法寶」 國寶、法國展品都安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供
嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供

嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，震波破壞力大，當天適巧位在太保市故宮南院，集結國寶翠玉白菜、法國梵克雅寶的設計珠寶與巴黎裝飾藝術博物館典藏的花瓶等台法珍寶，完成布展的新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。

故宮南院說，當初興建為防震，在主建物下方埋了210座義大利隔震座，地震時會左右位移50公分緩衝，耐震係數超過921大地震等級。院方說，強震發生後，院方立即按防震處理作業流程，工作人員漏夜回館內檢視庫房及館內展物，未受波及，只有圖書館部分書掉落，「大美不言」特展展間完成布展，未受波及。

故宮翠玉白菜、法國梵克雅寶的設計珠寶與巴黎裝飾藝術博物館典藏的花瓶如何在同一時空中交織對話？在國故宮北部院區3個月締造近49萬參觀人次、引發熱烈迴響的「大美不言」典藏精粹特展，今起在南部院區隆重登場。

故宮南院為提升國寶文物保護，降低地震因建物位移造成物件掉落損傷的風險，1館、2館主體建築採用「基礎層柱子下方裝設隔震設施」設計，吸收地震能量，減少地震發生建築物搖晃。展場文物都特別固定，特別是易碎品以矽膠墊、壓克力等材料多重加固；較高較重文物，另做專用支架綁定，安全無虞。

故宮南院啟用至今，經歷多次地震考驗檢視，故宮南院是新建築，在國內博物館抗震能力排名在前，目前興建中的國寶館也是比照抗震設計辦理。

嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供
嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供
嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供
嘉義縣大埔鄉21日凌晨6.4強震，當天適巧故宮南院新春巨獻「大美不言」特展，舉行宣傳記者會，地震發生後館方人員巡視國寶等展品，全都安全未受波及。圖／故宮南院提供

921大地震 國寶 故宮南院

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