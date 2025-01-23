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影／合歡山連夜下雪積雪超過3公分 美如童話世界
低溫和充足的水氣，合歡山從昨夜持續下起冰霰、飄雪，直到今天上午7時雪霰才停止，地面已覆蓋厚厚一層積雪深達3公分，合歡群峰銀妝素裹，白色雪景美如童話世界美。公路局一早出動鏟雪車清除路面積雪，昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈車輛通行，並將視路況機動調整通行路段。
合歡山昨晚6時開始下起冰霰，隨著越晚溫度越來越低，終於開始飄雪，追雪遊客相當開心，冒著低溫衝出戶外，感受冰霰打在外套上的沙沙聲響，在車燈照射下，看到漫天白雪紛紛飄下的浪漫美景，吳姓遊客說，「好冷，但親眼看到白雪紛飛，真的好美」。
天亮之後，合歡山已是銀白的冰雪世界，地面、建築物、汽車都被白雪覆蓋，樹枝和岩石更掛著晶瑩剔透的冰柱，美不勝收，地面積雪超過3公分，直到7時後停止下雪。
台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）昨晚預警性封閉，今天上午7時解除恢復交通，公路局檢視路況，昆陽至大禹嶺（29K至41.5K）路面結冰積雪，出動鏟雪車路面冰雪，但僅限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段，提醒遊客小心駕駛並注意沿線交維警示措施。
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