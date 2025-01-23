合歡山降雪 台14甲昆陽至大禹嶺須掛雪鏈通行

平常在洗完頭後，會需要用到吹風機來吹頭髮。如果不及時吹乾，那麼不只頭髮外觀會受到影響，也可能會造成細菌滋生。在吹風機的使用上，也有一些該注意的細節在，才能保障吹頭髮的品質。

2025-01-23 09:15