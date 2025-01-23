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合歡山降雪 台14甲昆陽至大禹嶺須掛雪鏈通行
合歡山昨天晚間至今天清晨氣溫處於零下，搭配水氣移入，昨晚起陣陣降雪，今晨仍有明顯積雪。公路局宣布，台14甲線合歡山昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鏈車輛通行。
東北季風增強搭配華南雲系東移，合歡山地區昨天晚間降雪，住宿海拔3150公尺松雪樓遊客一早看見地面、山坡覆蓋一層白雪直呼「好漂亮」；由於路面積雪、結冰，交通部公路局中區養護工程分局趕在台14甲線恢復開放前，一早派鏟雪車清除積雪，提升行車安全。
中區養護工程分局今天清晨發布新聞稿表示，省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，昨天晚間至今天清晨預警封閉，今晨7時解除恢復交通。
中區分局表示，清晨派員檢視台14甲線路況，指標29公里處合歡山昆陽至41.5公里處花蓮大禹嶺部分路面、路肩仍結冰及殘雪未融，因此，限輪胎加掛雪鏈車輛通行，後續視路況機動調整限加掛雪鏈通行路段。
松雪樓人員表示，昨天晚間約6時起陸續降冰霰夾雪，今晨無降雪，積雪約3.5公分，溫度低於攝氏0度，提醒上山遊客做好保暖措施，行旅前備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊。
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