下雨了！小年夜濕轉乾冷恐寒流 吳德榮：除夕至初二晨下探5度以下

下雨了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各他雲量偏多，局部地區偶有零星少量降雨，山區較平地明顯；西半部受低雲影響，易有局部霧，能見度及空氣品質皆較差。明上半天雲層略消散，下午起中層雲再增厚，近山區偶有零星少量降雨的機率。

今日白天微涼舒適早晚偏涼，各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至25度、南部16至26度及東部14至24度。

吳德榮指出，最新歐洲模擬，周六、下周日(25、26日)東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，東北部明顯降雨，天氣偏涼；中南部多雲時晴。下周日晚「強冷空氣」直衝南下。

吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式模擬，27日(小年夜)氣溫驟降，由濕轉乾愈晚愈冷，平地降至10度以下的範圍當晚已擴及中部；2000公尺以上高山，27日上半天有飄雪機率。28日(除夕)至30日(年初二)清晨、模擬的冷空氣雖略調弱，但晴朗無雲，陽光下或許沒那麼冷，入夜「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降，低溫影響的範圍大，平地最低氣溫有降至5度以下，亦有挑戰入冬以來首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率。

至於年初二白天起至初五(2日)，吳德榮說，冷空氣有逐漸減弱、回暖趨勢，部分模式甚至還包括下一波的變化；但都屬未期模擬、「不確定性」太大了，各國模式還會大幅調整；言之過早，不如持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。