氣溫驟降如何避免猝死？醫提醒6生活習慣 牢記天寒起床5字口訣

寒冷、溫差大的天氣往往是心血管疾病好發的時期，胸腔暨重症專科醫生黃軒在臉書分享避免「起床猝死」的方法，幫助高風險人群安全度過這個冬天。

黃軒醫師表示猝死發生的地方，有70%都是在家中臥室、浴室或客廳，也時常發生在早上6點到10點的冬季，原因是忽然或連續的冷熱交替，例如從溫暖的被窩起床到寒冷的室溫環境，會導致血管劇烈收縮，這樣的一縮一放再加上清晨的低溫，除了進一步加劇血管痙攣，也會使血液黏稠度升高，容易在家中引發猝死。

他整理6個降低猝死風險的生活習慣，包括緩慢起床、穿著保暖、避免溫差刺激、起床後暖身、規律作息及監測健康狀況，並建議在寒冷早晨起床時要記住「慢、熱、起、穿、行」5字口訣。

1. 慢慢「開機」起床

可以分段起床，避免從溫暖的被窩中突然起身，醒來後先在床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床。

起床前進行簡單的床上伸展運動，不僅能促進血液循環，還能幫助身體逐漸適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔，起床時也可利用被窩中的溫暖環境進行簡單的按摩，有效促進血液循環，幫助身體逐漸適應寒冷的環境。

2. 保暖措施

起床後立即穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，避免冷空氣直接刺激身體，睡前也可在棉被外加一層毯子。

3. 避免溫差刺激

避免突然接觸冷空氣，從溫暖的室內到戶外時，應逐步適應溫差，切勿直接暴露在寒冷環境中。建議將室內溫度維持在20-24°C，特別是在清晨和夜晚，避免因溫差過大導致血管劇烈收縮，可使用暖氣或空調時，確保設備運行安全，並定期清潔以保持效率。冬季使用暖氣可能導致空氣乾燥，建議使用加濕器將室內濕度維持在40-60%，以減少乾燥引起的不適。

4. 起床後的暖身措施

起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫，促進血液循環，並減少血液黏稠度。

避免過早晨練，建議在上午10點後或氣溫回升時進行，並選擇適度的運動。也要避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡，或冷水去洗臉刷牙導致在浴室猝死，應先讓身體逐漸回暖。

5. 規律作息與心理調節

保持規律作息，充足的睡眠有助於增強免疫力和心血管健康，避免熬夜或過度疲勞。寒冷天氣容易引發情緒低落，建議透過聽音樂、與家人交流等方式保持心情愉快。

6. 監測健康狀況

高血壓患者應定期在早晨起床後監測血壓，確保血壓穩定，並按時服用降壓藥物。如果出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並尋求醫療幫助。