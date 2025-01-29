帶失智長輩拜年 宜避免過早告知

今天是大年初一，許多人會安排「走春」行程，到親友家中拜訪、相約出門踏青等，不過，專家提醒，家中如有失智症長輩要特別注意，年假期間出門，應備妥身體保暖物品、藥物和防走失措施；親友到家裡拜年，可適當和親友溝通長輩狀況，讓對方碰到失智家人時，可用自我介紹方式取代「你記得我是誰嗎？」等問句。

有些照顧者對於帶失智長輩出門，會感到有壓力，或不知如何準備。失智症協會秘書長陳筠靜表示，這段時間是適合跟家人團聚的好時間，每個家庭有其差異，可以從失智者的狀況、平常的習慣和過去經驗綜合參考，對失智長輩而言，若有機會和家人一起過節，一起動手準備料理，或掛春聯等感受年節的活動，都是當下難能可貴的體驗。

陳筠靜說，要帶失智長輩出門，要避免過早告知，因為這樣可能會讓他們認為已經要出門，會出現頻繁詢問，甚至認為已經要出門了的狀況，增加照顧者的負擔。至於給予心理準備時間點，則視個家庭狀況有差異，可從失智長者平常前往據點或參加活動時的反應，例如是否一被告知就坐在玄關等狀況，納入時間點告知的評估。

年節難免容易思親，陳筠靜指出，家人和失智長輩討論時，要注意對方的情緒；身體狀況方面，因為失智患者體感機制可能較差、不會自己注意到外面很冷，有些還伴隨心血管疾病，家人要協助準備保暖物品、慢性病藥物和防走失措施。

對於親友到家中來拜訪，陳筠靜說，這些屬於外部告知，同住者可適度告知長輩的狀況，接待訪客也配合長輩的作息，盡量跟平常一致，較能降低彼此的困擾與突發狀況，也提醒對方和長輩互動時，先提供「現實感」訊息，避免用「你知不知道我是誰」等考試方式，而是主動自我介紹，讓長輩有心理準備、穩定地接收資訊。

陳筠靜提醒，不建議安排過長時間或讓過多人到家中拜訪，因為長輩平常不會接觸這麼多人，容易產生不安感，甚至出現錯亂情形，擔心他人進入自己的房間等，時間太長也容易讓長輩感到疲累，通常2小時是長輩還保有注意力的時間。