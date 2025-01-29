春天養肝 多吃韭菜、蔥、蒜

春天是「養肝」的好時機，養生重點在於「疏肝、解鬱」。康華中醫診所院長張家蓓說，今年春節遇到節氣「立春」，天氣漸暖，此時肝臟機能處於旺盛時期，要特別注重肝氣鬱滯的紓解。尤其飲食失調的人，容易鬱積於肝而形成脂肪肝，可輔以中藥治調理氣血，有機會改善逆轉。

所謂飲食失調，是指喝含糖飲、過度飲食。張家蓓表示，現代人愛喝手搖飲，精製果糖會引發血糖急速波動，快速進入肝臟進行糖解，變成三酸甘油脂並囤積在肝臟內。而過度飲食也會破壞血糖的平衡，建議吃到7分飽、覺得不餓時，就不要再繼續吃下去了，這是最理想的飽足狀態。

養肝、預防脂肪肝該怎麼吃？張家蓓說，春天特性是「生發」，各種蔬果盛產，尤其韭菜、蔥、大蒜等辛香料，有利於肝臟代謝功能，並將體內濕氣排散出去。俗諺說：「正月蔥，二月韭」，青蔥與韭菜富含有機硫化物，是很好的抗氧化食材，尤其韭菜性溫味辛，具益肝健脾的功效。

春節民眾常因熬夜聚會打亂作息，建議盡量在晚上11點前就寢，並減少3C產品的過度刺激，睡眠不足會干擾肝臟的脂肪代謝，亦會影響情緒；「肝氣鬱結」指的是肝臟調節氣機功能失常，易怒的人易肝氣不疏，影響脂肪代謝，所以過年要心平氣和。

脂肪肝的成因，除了飲食失調外，還有勞逸過度、缺乏運動。建議可多吃辛香料食材，包括深綠色蔬菜、五穀雜糧，以提升肝臟解毒能力；勞逸過度則要充分休息，養成規律睡眠時間，讓血流順利進入肝臟，進行修復並促進脂肪細胞產生瘦素。

治療脂肪肝沒有特效藥，運動是最好的良方。張家蓓呼籲，肥胖是脂肪肝最常見的原因，所以要配合運動進行體重控制。不過，有些瘦子也會有脂肪肝，關鍵原因是「血脂」，可能是先天體質導致膽固醇代謝異常，運動可以增加身體對胰島素的反應。

張家蓓推薦可飲用玫瑰花茶、小麥草汁及綠拿鐵等飲品，適度飲用有助降低膽固醇、三酸甘油脂，但茶飲只是輔助，真正要逆轉脂肪肝，還是要靠均衡飲食、規律運動，再加上充足的睡眠，多管齊下才能避免肝病上身。

春天各種蔬果盛產，尤其韭菜、蔥、大蒜，有利肝臟代謝功能。本報資料照片