健康你我他／拿手元寶上桌 巧思逗樂全家

爸爸是山東人，媽媽是河北人，我是從小吃麵食長大的眷村第二代，因此嫁入閩南人的婆家，著實不太習慣每餐吃的米食，但又礙於長媳，不得不慢慢適應婆家的口味。

婚後半年適逢春節，看婆婆準備的食材，除豬腳、豬大腸外，根本看不到我喜歡的任何麵食，真不知該如何配合為人媳後的第一個台式年夜飯。

我左思右想終於心生一計，何不來道自己拿手又應景的「元寶」呢。自從嫁入夫家，我就未包過水餃，因此夫家也沒嘗過北方餃子的美味。

我到市場買了絞肉、大白菜和麵粉，自己調餡、和麵、擀餃子皮，雖然費工，卻能做出道地的北方口味，而且我還玩了個小遊戲，將新的壹圓銅板洗淨包在水餃裡，圍爐時當眾宣布「誰吃到包有壹圓的水餃，我就包個大紅包獎賞」，因此當我端上水餃時，全家人迫不及待的開動，希望自己能幸運的吃到「元寶」。

不久，忽聽婆婆唉呀一聲，大夥兒不知發生何事？原來是婆婆吃到了「元寶」，當然我也順勢奉上了「大紅包」，逗得婆婆樂呵呵，全家也在歡樂的氣氛下過了個好年。

從此夫家愛上我包的水餃，年年過年水餃也成了桌上佳肴，沒想到傳承父母的麵食手藝及我小小的巧思，竟能擄獲全家人的心。期待今年，我又能端上好手藝，讓全家過個歡樂年。