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脂肪肝是吃出來的 戒高油高糖 甩掉肝包油

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
脂肪肝是吃出來的，建議進食順序「菜、肉、飯」。圖／本報資料照片、123RF
脂肪肝是吃出來的，建議進食順序「菜、肉、飯」。圖／本報資料照片、123RF

你有脂肪肝嗎？國人肥胖盛行率偏高，肝病防治學術基金會舉辦的「今年超了沒？」運動，4年多來，累積15000多位民眾接受腹部超音波檢查，統計發現，高達5成以上受檢者患有脂肪肝。肝基會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁表示，各年齡層均有脂肪肝問題，當脂肪囤積過多，就會引發肝臟慢性發炎。

「脂肪肝是吃出來的！」粘曉菁說，糖尿病患者中，近8成有脂肪肝；而肥胖者更高達9成有脂肪肝，瘦子也有2成5的比率。國人吃得好，喜喝含糖飲料，易促使肝臟生成三酸甘油脂，造成肝臟細胞充滿了脂肪泡粒。當脂肪含量超過全肝臟重量的5%，又稱為「肝包油」，有轉變為肝硬化及肝癌的風險。

年節飲食可採減半法則

過年期間，民眾飲食上少不了大魚大肉，尤其烹調方式多了油炸、糖醋、紅燒、勾芡等，易造成脂肪囤積。粘曉菁提醒，預防脂肪肝，首要遠離高油、高糖的食物，但滿桌的年菜怎麼可能不吃？建議飲食可採行「減半法則」，就不用看著美食乾瞪眼，且應掌握「菜、肉、飯」進食順序，增加飽足感，避免攝取過多的油鹽糖，以及太多熱量。

另外，飲食要避開精製糖，手搖飲添加的果糖是脂肪肝的大敵。粘曉菁說，果糖容易被人體吸收，促使肝臟生成三酸甘油脂，增加肝臟脂肪積聚，所以年節聚餐，飲品應以無糖為主，或是喝原味乳品、高纖豆漿。尤其患有高血脂的人，豆漿有助於改善血脂肪的問題，也是很好的蛋白質來源。

除了澎湃的年菜，過年不免俗會吃進不少零食，粘曉菁提醒，要避開精製類甜點，例如烘焙酥餅、加了糖的堅果類等，如果想解嘴饞，可選擇低卡的海苔片、果凍、蒟蒻、毛豆莢等，較無負擔地開心吃。要特別注意，堅果類富含許多油脂，攝取量應控制在每天1至2湯匙左右。

大餐之後可簡單輕斷食

今年年假長達9天，年節可能因連續熬夜、補眠過頭，作息紊亂干擾代謝功能。粘曉菁呼籲，「9天年假，體重不要超過2公斤」，應定時量測體重，新年期間以不變胖為原則。如果前一天吃得較多，隔一天可以進行簡單輕斷食，讓腸胃休息，大量喝水也可以促進新陳代謝、幫助排毒減肥。

脂肪肝治療沒有特效藥，必須從飲食、運動著手。粘曉菁說，運動可以快速消除脂肪的堆積，多吃就要多動，飯後30分鐘，是最適合散步的時間，可帶著家人出門走春，消耗熱量，也消去多餘的血糖，避免累積成脂肪肝。

脂肪肝治療沒有特效藥，必須從飲食、運動著手。粘曉菁說，運動可以快速消除脂肪的堆積，多吃就要多動，飯後30分鐘，是最適合散步的時間，可帶著家人出門走春，消耗熱量，也消去多餘的血糖，避免累積成脂肪肝。

脂肪肝5大危險因子

1.含糖飲料：市售含糖飲料大多使用果糖，容易被人體快速吸收，促使肝臟生成三酸甘油脂。

2.精緻澱粉：麵包會讓胰島素快速分泌，當血糖快速上升時，易導致脂肪囤積。

3.高油飲食：攝取過多高熱量的食物，導致肝臟無法代謝體內過多脂肪，堆積在肝臟。

4.運動不足：缺乏運動會讓脂肪積聚在體內，特別是腹部脂肪，容易進一步轉化為肝臟脂肪。

5.長期飲酒：酒精會傷害肝臟細胞，也會引起酒精性肝炎以及酒精性脂肪肝。

脂肪肝是吃出來的，建議進食順序「菜、肉、飯」。圖／本報資料照片、123RF
脂肪肝是吃出來的，建議進食順序「菜、肉、飯」。圖／本報資料照片、123RF

脂肪肝是吃出來的，建議進食順序「菜、肉、飯」。圖／本報資料照片、123RF
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脂肪肝 運動

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