退休力／走讀石光古道 串起在地故事

「與當地有互動，更能加深知識與印象，讓旅行變得有機」。資深專業山域嚮導阿布老師，日前帶領聯合報「古道走讀系列」課程學員來到難度第一級的新竹關西「石光古道」，希望學員都能有此體驗。當天幸得老天眷顧，一路上有冬日暖陽相伴，有機會多做停留，看清周遭的一草一木，甚至巧逢客家茶農，向其學習如何分辨茶種。

多數路段平緩

石光舊稱為石岡子，意指丘陵地石頭多之處，這條古道已有近200年歷史，屬於樟之細路的其中一段，往昔用於運送農產至龍潭；沿途居住客家聚落，山頂不僅可遠眺北二高、鳳山溪、坪林大橋及石岡子谷地，也有大大小小茶園坐落其中，全盛期可採收幾千公斤茶葉。

這次參加古道走讀的學員一半以上逾65歲，對於難度第一級的石光古道，他們認為，卵石鋪墊而成的上、下山路較為陡峭，其餘路段都很平緩，甚至不需登山杖協助，因此能靜心聆聽阿布老師結合環境與人文的走讀解說。

樟之細路富含多樣植物，但主角樟樹已所剩無幾，阿布老師解釋，樟樹是塑料、炸藥等重要原料，樟腦出口更曾高居世界第一，因此日據時期就開始被大量砍伐。

菜包柚葉襯底

在古道出口附近販賣的客家菜包，阿布老師推薦說，這個菜包是以柚子葉作為襯底，讓蒸製過的菜包透著一股清香，上回品嘗後，便念念不忘這種傳統、永續的作法。因此，學員們立馬開始排隊搶購，並且吃得津津有味，笑稱「這趟走讀是為了吃菜包而來」。

行動支持小農

阿布老師更帶學員去採收有機番茄，使學員們的知識、農產品、五臟六腑「收穫滿滿」，更以具體行動支持在地小農。

參加過數次古道走讀的73歲鍾瑩媛分享，過去住美國時，開車去山區動輒好幾小時，林相又不若台灣豐富，五、六年前回台定居後，才開始到處登山，且有阿布老師的詳細解說，讓她更認識台灣這塊土地與人文歷史，期待未來能跟著課程，繼續建立與台灣的連結。